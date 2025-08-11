Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хачатурян Михаил
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|Власти пообещали «Госуслугам» тотальную перезагрузку 1
|13.05.2024
|Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам 1
Хачатурян Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24994 1
|Softline - Софтлайн 3075 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 830 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
|Европа 24471 1
|Известия ИД 676 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.