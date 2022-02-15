Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS

Компания Zabbix LLC объявила о выпуске последней версии Zabbix с долгосрочной поддержкой (LTS). Zabbix 6.0 LTS предлагает множество долгожданных функций и улучшений. Версии LTS являются основной частью цикла выпуска Zabbix и предоставляют гарантированную пятилетнюю поддержку, обеспечивая дополнительные возможности, исправления и улучшения на протяжении всего жизненного цикла версии. Об этом CNews сообщили представители Zabbix .

Поскольку Zabbix активно используется компаниями и корпорациями разной направленности по всему миру, основной целью релиза Zabbix 6.0 LTS было предоставить наиболее востребованные функции, покрывающие широкий спектр различных аспектов мониторинга. Новые функции предоставляют дополнительные преимущества поставщикам бизнес-сервисов, командам DevOPS и ITOps, а также улучшают общий рабочий процесс мониторинга и предоставляют новые сведения на различных уровнях. Среди основных функций, добавленных в Zabbix 6.0 LTS, следует отметить следующие:

- Мониторинг бизнес-сервисов нового уровня

Мониторинг сервисов претерпел значительные изменения. Zabbix 6.0 LTS направлен на обеспечение дополнительной ценности бизнеса за счет использования новых функций мониторинга бизнес-сервисов (BSM). Мониторинг бизнес-сервисов сочетает в себе гибкость, производительность и улучшенный UI/UX, предоставляя конечным пользователям инструменты, необходимые для мониторинга ресурсно-сервисной модели, проведения автоматизированного анализа исходных данных, контроля уровней SLA и т.д.

- Поддержка кластера сервера Zabbix

Готовое решение для обеспечения высокой доступности позволяет пользователям Zabbix развернуть высокодоступный кластер сервера Zabbix без использования внешних инструментов. Теперь пользователи могут развернуть один или несколько резервных узлов и избежать сбоев во время незапланированных отключений, обновления сервера или других задач по обслуживанию.

- Представляем машинное обучение

Благодаря машинному обучению Zabbix, обнаружение аномалий стало проще, чем когда-либо. Нашей целью было предоставить простой, но гибкий набор функций, позволяющий пользователям избежать статического определения порога проблемы, вместо этого полагаясь на машинное обучение Zabbix.

- Мониторинг Kubernetes

Поскольку контейнеры и системы оркестровки контейнеров становятся все более популярными, нам было чрезвычайно важно предоставить соответствующее решение для мониторинга этих сред. Благодаря поддержке мониторинга узлов, нодов и внутренних компонентов Kubernetes, пользователи Zabbix теперь имеют возможность контролировать свои инсталляции Kubernetes на нескольких уровнях.

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- Новые способы сбора и визуализации данных

Zabbix 6.0 LTS поставляется в комплекте с множеством новых шаблонов для самых популярных поставщиков, таких как Dell, Cisco, F5, Cloudflare и многих других. Помимо улучшенного сбора данных, новая версия также предоставляет новые способы их визуализации. Команды ITOps оценят возможность создавать географические карты и получать более полное представление о состоянии инфраструктуры компании. Новый релиз также позволяет более детально изучать собранные данные с помощью нового набора виджетов: обзор данных верхнего и нижнего значения, визуализация состояния SLA и многое другое.

- Обновленная программа тренингов и услуги обновления

Одновременно с выпуском новой версии, компания Zabbix предлагает обновленный набор профессиональных учебных курсов, разработанных для Zabbix 6.0 LTS. Учебные курсы охватывают все возможности Zabbix 6.0 LTS - от изучения графического интерфейса пользователя до развертывания сложных распределенных сред и изучения принципов работы внутренних процессов Zabbix. Zabbix LLC также предоставляет услугу обновления для пользователей, которые хотят перейти с текущей версии до Zabbix 6.0 LTS.

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Помимо новых функций, Zabbix 6.0 LTS также включает множество улучшений UI/UX и повышение производительности, а также новый набор шаблонов мониторинга и интеграций для самых популярных вендоров, таких как pfSense, F5, Mikrotik, Dell, HPE и многих других. В дополнение к функциям и улучшениям, добавленным в Zabbix 6.0 LTS, новая версия также включает изменения, представленные в предыдущих не-LTS релизах - Zabbix 5.2 и Zabbix 5.4.

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Компания Zabbix LLC базируется в Европе, Японии, России и США. Ее основателем, генеральным директором и создателем продукта Zabbix является Алексей Владышев. Основной сферой деятельности Zabbix LLC является разработка программного обеспечения с открытым исходным кодом для мониторинга полного технологического стека в инфраструктурах любого размера - как локальных, так и облачных.