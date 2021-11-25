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«Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»

Разработчики «Ред софт» и Компании «Актив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М».

В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих устройств «Рутокен»:

- USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0/ЭЦП 2.0 2100» (micro, Type-C), «Рутокен ЭЦП PKI» (micro, Type-C), «Рутокен 2151», «Рутокен S» (micro, Type-C), «Рутокен Lite» (micro) «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (micro, Type-C);

- смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», «Рутокен 2151», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

Продукты «Рутокен» рекомендованы в качестве ключевых носителей в среде «Ред ОС» (сертификат). USB-токены и смарт-карты могут использоваться как защищенные аппаратные носители ключевой информации, в том числе для двухфакторной аутентификации в операционной системе и работы с электронной подписью. Устройства из линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и 3.0 имеют аппаратную реализацию криптографический алгоритмов и способны формировать электронную подпись «на борту» устройства.

«Рутокен» – это полностью отечественные аппаратные ключевые носители и средства защиты информации, используемые для аутентификации и формирования электронной подписи. Продукты и решения «Рутокен» сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

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