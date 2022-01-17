Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М

НТЦ ИТ РОСА и «Байкал электроникс» по итогам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M.

Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибутивы десктопной и серверной версий операционной системы, предназначенные для работы с процессорной архитектурой ARM и учитывающие технологические особенности процессора Baikal-M. Во время тестирования проверялась корректность загрузки ОС, работоспособность основных приложений, штатная работа драйверов.

Специалистами «Байкал электроникс» была протестирована возможность запуска операционной системы линейки РОСА «ХРОМ», работы драйверов сетевой и дисковой подсистем, графического драйвера и другого ПО, обеспечивающего максимальную функциональность ОС РОСА на процессорах Baikal-M.

Результаты тестов подтвердили совместимость операционной системы РОСА «ХРОМ» и процессоров Baikal-M для разработки энергоэффективных персональных компьютеров и промышленных систем, функционирующих в среде отечественной защищенной ОС.

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Операционная система РОСА «ХРОМ», включенная в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сочетает простоту и доступность Linux с прямой гарантией производителя, технической поддержкой 24х7 и собственным репозиторием разработчика ОС — НТЦ ИТ РОСА. ОС выпускается в настольном и серверном исполнении. Удобный и быстро развертываемый серверный дистрибутив подходит как для работы в качестве выделенного сервера, так и в виртуальных и облачных средах.

Baikal-M — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.