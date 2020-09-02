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У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Минпромторг через суд требует с «Байкал электроникс» 500 млн руб. за просрочку субсидированного государством выпуска процессоров Baikal-М. Задержку в компании не отрицают, но затребованную сумму называют слишком высокой.

Задержанное импортозамещение

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) потребовал возместить 500,5 млн руб. с компании «Байкал электроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные картотеки суда.

Как ранее сообщал CNews, проект компании «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» стоимостью 2,3 млрд руб. был частично субсидирован (не контрактован по итогам тендера, а именно субсидирован – прим. CNews) Минпромторгом в конце 2016 г. на сумму 1,1 млрд руб. Условиями контракта выпуск первой партии чипов был запланирован на середину 2018 г., но по факту состоялся только в сентябре 2019 г.

Вся субсидия была потрачена целевым образом, но процессор выпущен с задержкой, и претензии чиновников в целом справедливы, однако сумма иска несоизмерима ущербу, сообщил «Коммерсанту» Андрей Евдокимов, гендиректор «Байкал электроникс».

«Необходимо учитывать, что таких процессоров ранее в России не существовало и мы создавали инновационный продукт. Каждый этап проекта содержал технологические риски, которые могли сдвинуть сроки выпуска продукции и частично реализовались. Точно оценить эти риски и безошибочно указать сроки заранее было невозможно»,— Андрей Евдокимов.

Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, заявил изданию, что сумма претензий действительно серьезная, она превышает годовой объем продаж чипов Baikal, так что удовлетворение иска может существенно заморозить процесс импортозамещения в российских компаниях и ведомствах.

Многострадальный Baikal-M. И Baikal-S тоже

Впервые CNews сообщил о планах «Байкал электроникс» по запуску процесса разработки и производства собственных процессоров на базе микроархитектуры ARM еще в январе 2016 г. Тогда же компания объявила старт разработки трех линеек ARM-процессоров, в том числе, чипов Baikal-M для ПК, встроенных систем, промышленной автоматики и смарт-камер, производство которых планировалось запустить на мощностях тайваньской TSMC с нормами техпроцесса 28 нм.

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Процессор Baikal-M

Согласно условиям предоставления государственной субсидии, опытно-конструкторские работы по чипу должны были завершиться к маю 2017 г., опытные образцы планировалось создать к ноябрю 2017 г., а к маю 2018 г. ожидалась опытная серийная партия Baikal-M, вывод продукта на рынок и реализация продукции на 1,17 млн руб.

По факту разработчики серьезно завалили график работ, так что разработка процессора Baikal-M, к тому времени получившего официальное название BE-M1000, была завершена только в апреле в 2018 г., то есть, с отставанием на год. И только в октябре 2019 г. CNews сообщил о проведении первой официальной презентации чипов Baikal-M, производство которых на тот момент находилось на стадии выпуска инженерных образцов.

В договоре Минопромторга с компанией в разделе «Ответственность сторон» отмечено, что договор подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке в случае «отклонения в течение 12 месяцев фактических значений показателей эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия реализации проекта более чем на 30% от плановых значений». При расторжении договора «организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства».

В другом подразделе «Ответственности сторон», в частности, указывается, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции». В правилах предоставления субсидии также отмечено, что «размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения показателей эффективности, указанных в договоре».

В конце 2019 г. CNews также сообщал о возможном введении Минпромторгом огромных штрафных санкций в отношении «Байкал электроникс» за задержку с выпуском еще одного ARM-процессора, серверного Baikal-S. По факту на ноябрь 2019 г. задержка составляла полтора года. На тот момент руководство компании прогнозировало запуск производства Baikal-S «к концу 2020-го, началу 2021-го». Изначально в контракте дата окончания проекта была установлена на 30 ноября 2019 г.

Несмотря и вопреки: перспективы Baikal-M

Процессор Baikal-M/BE-M1000 представляет собой «систему на кристалле» (system on chip, SoC) на базе восьми 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON и восьмиядерного графического процессора Mali-T628 MP8 с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265.

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Блок-схема процессора Baikal-M

Вычислительные ядра процессора разделены на четыре кластера по два ядра и работают на частоте до 1,5 ГГц. Тактовая частота видеоядра достигает 700 МГц, а энергопотребление чипа не превышает 30 Вт. Каждый кластер ядер получил по 1 МБ кэша второго уровня, суммарный объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ. Процессор исполнен в корпусе FCBGA размером 40х40 мм.

Как сообщал CNews в начале июля 2020 г., нижегородская «Рикор электроникс» (входит в группу «Рикор») запланировала запуск серийного производства ИТ-оборудования с использованием процессоров «Байкал», в том числе, серверных платформ, промышленных компьютеров и систем хранения данных.

Общий бюджет проекта составляет 320 млн руб. Запуск производства будет обеспечен привлечением заемных государственных средств, при этом госзайм в размере 249,5 млн руб. уже одобрен Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках ее программы «Конверсия». Деньги будут предоставлены «Рикору» на срок в пять лет, на первые три года под 1% годовых, потом под 5% годовых.

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Материнская mini-ITX плата TF307-MB-S-C под Baikal-M

В июле 2020 г. CNews сообщил о том, что компания «Эдельвейс» представила первую в мире материнскую плату для процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе создания платы принимали участие «Базальт СПО» и «Байкал электроникс».

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Моноблок «Эдельвейс» на процессоре Baikal-M

В конце августа 2020 г. CNews рассказал о выпуске компанией «Эдельвейс» первого российского моноблочного ПК на базе процессора Baikal-M и отечественных ОС «Альт» от «Базальт СПО». По данным CNews, моноблоки на Baikal-M также готовят российские компании Depo и 3Logic.



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