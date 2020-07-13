Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах»
Электронное предприятие, наследник Арзамасского завода радиодеталей получит от государства 250 млн руб. на диверсификацию производства и организацию выпуска «железа» на отечественной компонентной базе, включая процессоры «Байкал».
Госзайм в 250 миллионов на проект с «Байкалами»
Как выяснил CNews, нижегородское микроэлектронное предприятие «Рикор электроникс» (входит в группу «Рикор») намерено за счет заемных государственных средств запустить серийное производство линейки ИТ-оборудования с использованием отечественной компонентной базы, в частности российских процессоров «Байкал». Упомянутый займ в размере 249,5 млн руб. был одобрен Фондом развития промышленности (ФРП) — структурой, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
В ФРП уточнили CNews, что деньги будут предоставлены «Рикору» на срок в пять лет. Первые три года — под 1% годовых, потом — под 5% годовых. При этом в данном случае речь идет о программе ФРП «Конверсия». В ее рамках заемное софинансирование предоставляется для помощи в диверсификации производства предприятиям оборонно-промышленного комплекса — на проекты, направленные на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения.
Проект подразумевает выпуск серверных платформ, промышленных компьютеров, блоков питания, систем хранения данных и комплектующих. Общий бюджет проекта составляет 320 млн руб., то есть 70,5 млн руб. должны составить собственные средства «Рикора».
Серверные платформы станут базироваться не только на российских чипах, но и на зарубежных (предположительно Intel). В августе 2018 г. в «Рикоре» заверяли CNews, что имеют «тесные взаимоотношения» с разработчиками как «Байкалов», так и «Эльбрусов» (компаниями «Байкал электроникс» и МЦСТ соответственно) и собираются приступить к разработкам под эти чипы. Сейчас в «Рикоре» сообщили CNews, что в поддержанном ФРП проекте из отечественных чипов речь идет только о «Байкалах». «С “Эльбрусами” пока как-то не сложилось», — отметил собеседник редакции.
Какая еще отечественная компонентная база будет задействована в выпуске нового оборудования, а также предполагает ли проект создание новых производственных мощностей или модернизацию действующих, в «Рикор электроникс» на момент выхода материала CNews пояснить не смогли.
Сотрудничество по линии «Байкалов»
В «Байкал электроникс» рассказали CNews, что в настоящий момент обсуждают с «Рикором» различные варианты сотрудничества. «Наша цель — развить комплексную экосистему отечественного аппаратного и программного оборудования на наших процессорах, поэтому мы рады, что “Рикор” заинтересовался возможностью производить серверы и иные продукты для российского ИТ-рынка на процессорах семейства Baikal», — отметили в компании.
Непосредственно на данный момент «Рикору» для выпуска мониторов и компьютеров интересен увидевший свет осенью 2019 г. мобильный процессор Baikal-M на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). При этом компания также проявляет интерес к серверному процессору Baikal-S, хотя он пока находится в стадии разработки.
Подробности планов «Рикора»
Как следует из сообщения ФРП, «Рикор электроникс» к настоящему моменту разработал ряд прототипов и уже наладил мелкосерийный выпуск некоторой продукции; ведется работа по совершенствованию изделий и созданию программного обеспечения.
При серийном производстве предприятие планирует использовать отечественную электронную базу компонентов. На первом этапе уровень локализации составит 60%, но в будущем планируется увеличить его до 95%. После выхода на полную мощность предприятие планирует ежегодно выпускать по 18 тыс. серверных платформ и другого ИТ-оборудования.
«В настоящее время в России отсутствует серийное производство вычислительной техники по конкурентным ценам, — отмечают в ФРП. — По данным компании, Россия ежегодно импортирует ИТ-оборудование почти на $8 млрд. Переход от мелкосерийного к массовому производству позволит предприятию снизить долю импорта минимум на 30%. Кроме того, компания планирует экспортировать 11% готовой продукции в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ».
Несколько фактов о «Рикор электроникс»
«Рикор электроникс» ведет свою историю с 1966 г., унаследовав в постсоветские годы производственные мощности Арзамасского завода радиодеталей.
В части гражданской продукции, по собственным заявлениям, предприятие специализируется по трем основным направлениям. Первое из них — контрактное производство по монтажу электронных плат, серийное производство электронных блоков для нефтегазовой промышленности по заказу челябинской компании «Метран», являющейся совместным российско-американским предприятием Emerson. В рамках этого направления в 2017 г. было начато серийное производство платежных терминалов под брендом «Ярус» и кассовых аппаратов «Атол», а также освоено изготовление серверов модификаций 1U, 2U.
Второе направление — серийное производство прецизионных потенциометров. В качестве третьего заявлены разработка и серийное производство автокомпонентов. Среди них электронные педали, датчики температуры, датчики тормозной и охлаждающей жидкости, климатические установки, которые поставляются на конвейеры «Автоваза», ГАЗа, Павловского автобусного завода, КАМАЗа и др. автосборочных предприятий России. Серверное направление в организации появилось в 2013 г.