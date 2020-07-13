Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах»

Электронное предприятие, наследник Арзамасского завода радиодеталей получит от государства 250 млн руб. на диверсификацию производства и организацию выпуска «железа» на отечественной компонентной базе, включая процессоры «Байкал».

Госзайм в 250 миллионов на проект с «Байкалами»

Как выяснил CNews, нижегородское микроэлектронное предприятие «Рикор электроникс» (входит в группу «Рикор») намерено за счет заемных государственных средств запустить серийное производство линейки ИТ-оборудования с использованием отечественной компонентной базы, в частности российских процессоров «Байкал». Упомянутый займ в размере 249,5 млн руб. был одобрен Фондом развития промышленности (ФРП) — структурой, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

В ФРП уточнили CNews, что деньги будут предоставлены «Рикору» на срок в пять лет. Первые три года — под 1% годовых, потом — под 5% годовых. При этом в данном случае речь идет о программе ФРП «Конверсия». В ее рамках заемное софинансирование предоставляется для помощи в диверсификации производства предприятиям оборонно-промышленного комплекса — на проекты, направленные на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения.

Проект подразумевает выпуск серверных платформ, промышленных компьютеров, блоков питания, систем хранения данных и комплектующих. Общий бюджет проекта составляет 320 млн руб., то есть 70,5 млн руб. должны составить собственные средства «Рикора».

«Рикор электроникс» получил от государства 250 млн руб. на выпуск российского «железа»

Серверные платформы станут базироваться не только на российских чипах, но и на зарубежных (предположительно Intel). В августе 2018 г. в «Рикоре» заверяли CNews, что имеют «тесные взаимоотношения» с разработчиками как «Байкалов», так и «Эльбрусов» (компаниями «Байкал электроникс» и МЦСТ соответственно) и собираются приступить к разработкам под эти чипы. Сейчас в «Рикоре» сообщили CNews, что в поддержанном ФРП проекте из отечественных чипов речь идет только о «Байкалах». «С “Эльбрусами” пока как-то не сложилось», — отметил собеседник редакции.

Какая еще отечественная компонентная база будет задействована в выпуске нового оборудования, а также предполагает ли проект создание новых производственных мощностей или модернизацию действующих, в «Рикор электроникс» на момент выхода материала CNews пояснить не смогли.

Сотрудничество по линии «Байкалов»

В «Байкал электроникс» рассказали CNews, что в настоящий момент обсуждают с «Рикором» различные варианты сотрудничества. «Наша цель — развить комплексную экосистему отечественного аппаратного и программного оборудования на наших процессорах, поэтому мы рады, что “Рикор” заинтересовался возможностью производить серверы и иные продукты для российского ИТ-рынка на процессорах семейства Baikal», — отметили в компании.

Непосредственно на данный момент «Рикору» для выпуска мониторов и компьютеров интересен увидевший свет осенью 2019 г. мобильный процессор Baikal-M на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). При этом компания также проявляет интерес к серверному процессору Baikal-S, хотя он пока находится в стадии разработки.

Подробности планов «Рикора»

Как следует из сообщения ФРП, «Рикор электроникс» к настоящему моменту разработал ряд прототипов и уже наладил мелкосерийный выпуск некоторой продукции; ведется работа по совершенствованию изделий и созданию программного обеспечения.

При серийном производстве предприятие планирует использовать отечественную электронную базу компонентов. На первом этапе уровень локализации составит 60%, но в будущем планируется увеличить его до 95%. После выхода на полную мощность предприятие планирует ежегодно выпускать по 18 тыс. серверных платформ и другого ИТ-оборудования.

«В настоящее время в России отсутствует серийное производство вычислительной техники по конкурентным ценам, — отмечают в ФРП. — По данным компании, Россия ежегодно импортирует ИТ-оборудование почти на $8 млрд. Переход от мелкосерийного к массовому производству позволит предприятию снизить долю импорта минимум на 30%. Кроме того, компания планирует экспортировать 11% готовой продукции в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ».

Несколько фактов о «Рикор электроникс»

«Рикор электроникс» ведет свою историю с 1966 г., унаследовав в постсоветские годы производственные мощности Арзамасского завода радиодеталей.

В части гражданской продукции, по собственным заявлениям, предприятие специализируется по трем основным направлениям. Первое из них — контрактное производство по монтажу электронных плат, серийное производство электронных блоков для нефтегазовой промышленности по заказу челябинской компании «Метран», являющейся совместным российско-американским предприятием Emerson. В рамках этого направления в 2017 г. было начато серийное производство платежных терминалов под брендом «Ярус» и кассовых аппаратов «Атол», а также освоено изготовление серверов модификаций 1U, 2U.

Второе направление — серийное производство прецизионных потенциометров. В качестве третьего заявлены разработка и серийное производство автокомпонентов. Среди них электронные педали, датчики температуры, датчики тормозной и охлаждающей жидкости, климатические установки, которые поставляются на конвейеры «Автоваза», ГАЗа, Павловского автобусного завода, КАМАЗа и др. автосборочных предприятий России. Серверное направление в организации появилось в 2013 г.