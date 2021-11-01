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«Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M

Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании.

Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химической промышленности, имеют безрамочную лицевую панель из ударопрочного стекла толщиной 6 мм, корпус из нержавеющей стали, а также надёжно защищены от пыли, влаги и механических воздействий. Все эти характеристики есть и у GLACE-19.

Новый панельный компьютер использует процессорные платы формата Mini-ITX, а его первая доступная модификация GLACE-19BK построена на базе процессорной платы Baikal-M с ARM-архитектурой.

GLACE-19BK принципиально отличает от других высокая степень локализации производства. В том числе это достигается благодаря использованию процессора Baikal-M и контроллеров управления разработки конструкторской группы «Ниеншанц-автоматики», позволяющих расширить стандартную функциональность панельных компьютеров и предоставить пользователю широкий набор возможностей интеграции устройства, а также применения его в различных отраслях промышленности.

Особенности исполнения: ИК пульт дистанционного управления; проводной внешний модуль, позволяющий осуществлять плавную регулировку яркости экрана с помощью переменного резистора; два датчика внешней освещённости для автоматической настройки яркости экрана для максимально комфортного восприятия отображаемой информации; сторожевой таймер (Watch Dog Timer). Отдельное аппаратное устройство, позволяющее контролировать работу процессорной платы «Байкал», а в случае «зависания» ОС осуществить автоматическую перезагрузку компьютера; отдельный разъём с питанием +5 В SB, +5 В и +12 В для подключения внешних устройств пользователя; переключатель режима работы AT/ATX; наличие на тыльной стороне панельного компьютера кнопок для настройки параметров дисплея и его включение/выключения. Также там расположены кнопки включения/выключения компьютера, его сброса (Reset) и ряд информационных светодиодов; входное питание 9-36 В DC; возможны различные варианты крепления (VESA 100x100, в панель, фланцевое, в 19-дюймовую стойку).

Технические характеристики: Процессор Вaikal-M (Arm), 8 ядер, до 1,5 ГГц; оперативная память – 8 ГБ; накопитель SSD 256 ГБ; дисплей 19 дюймов, 1280х1024.

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Антивандальная лицевая панель компьютера GLACE-19 выдерживает падение стального шарика весом 882 грамма с высоты 1 метр в центр стеклянной поверхности. Это делает его применимым в промышленных условиях, а также в составе информационных систем общественного пользования.

Несмотря на то, что процессорные платы на базе процессора Baikal не предусматривали наличие сторожевого таймера, инженеры конструкторского отдела «Ниеншанц-автоматики» интегрировали в панельный компьютер этот важный модуль, повышающий надёжность системы и позволяющий автоматически перезагружать систему в случае её «зависания».

На панельный компьютер GLACE-19BK возможна установка Astra Linux Special Edition – операционной системы специального назначения, использующейся, в том числе для работы с информацией ограниченного доступа. Компьютер успешно прошёл испытания на совместимость с данной операционной системой и показал высокую стабильность работы.

Новая разработка конструкторской группы «Ниеншанц-автоматики» ориентирована на применение в пищевой или химической промышленности, решение задач автоматизации транспорта или нефтегазовой отрасли, а также на использование в информационных системах общего доступа.

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