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«Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M.

«Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских работ по адаптации программного обеспечения к двум отечественным аппаратным платформам Baikal-M и Baikal-T.

Пилотная версия настольных редакторов документов «Мойофис» для систем с новым процессором Baikal-M функционально соответствует коммерческим продуктам ««Мойофис» Текст» и ««Мойофис» Таблица» релиза 2020.03. Решение совместимо с российскими операционными системами Astra Linux и «Альт» в версиях для этой платформы.

«Процессор Baikal-M универсален, он построен на базе широко распространенной микроархитектуры ARM и может применяться в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах для решения стандартного спектра офисных задач. Программно-аппаратные комплексы на базе Baikal-M ориентированы, в первую очередь, на применение в государственных структурах», — отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор АО «Байкал электроникс».

«Российские процессоры Baikal-M обладают хорошей производительностью, которой достаточно для комфортной работы с современными приложениями. Благодаря особенностям проектирования ядра процессора, производители компьютерных систем и программного обеспечения получили дополнительные возможности для создания безопасных продуктов. В развитии этого направления мы видим большой потенциал, и со своей стороны готовы помогать в организации и проведении пилотных проектов перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы», — заявил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мойофис».

Решения на базе Baikal-M хорошо подходят для создания надежных с точки зрения информационной безопасности энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности.

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