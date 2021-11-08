Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М»

Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно-устойчивого техностека.

VideoMost — это продукт для унифицированных коммуникаций, корпоративный мессенджер с ВКС, который обеспечивает совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов. Сервер VideoMost устанавливается в инфраструктуре организации и находится под полным контролем заказчика. Это исключает риски несанкционированного доступа, которые неизбежно присутствуют при использовании облачного ПО от зарубежных вендоров. Продукт включен в Единый Реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 952).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3751).

«Реализация программы импортозамещения информационных технологий требует разработки сквозных проектов, поэтому отечественное ПО должно корректно работать на отечественном “железе”. Ранее мы подтверждали совместимость VideoMost с “Ред ОС”. В этот раз перед нами стояла задача обеспечить работоспособность решения на оборудовании с процессором “Байкал-М”. Успешное тестирование позволяет нам предложить рынку больше санкционно устойчивых решений», - сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Сервер видеоконференций VideoMost работает на различных версиях ОС Linux, включая “Ред ОС”. VideoMost обеспечивает ВКС и инструменты для совместной работы на ПК и мобильных устройствах и полностью подходит для замены зарубежных ВКС продуктов как самостоятельно, так и в составе стеков с другими отечественными программными и аппаратными разработками, что еще раз было подтверждено в ходе проведенного тестирования с “Ред ОС” и процессорами “Байкал-М”» - отметил Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT и VideoMost