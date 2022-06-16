Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

3Logic Group выпустила материнскую плату «Ангара» для процессоров Baikal-M под брендом «Гравитон». Это компактная плата размерами 170х170 мм для небольших настольных ПК – неттопов. Производство начнется до конца лета 2022 г.

Российская плата для российского процессора

Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы.

Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата имеет те же размеры (170х170 мм), но высота разъемов у нее вдвое меньше. Кроме того, стандарт Thin Mini-ITX предусматривает использование планок памяти SODIMM, как в ноутбуках, вместо обычных DIMM.

Решения на базе новой материнской платы будут производиться и поставляться компанией под брендом «Гравитон». Со слов представителей компании, релиз платы и устройств на ее основе состоится до конца лета 2022 г. Более точные сроки они не назвали, отметив лишь, что «Ангара» ляжет в основу «широкой линейки продуктов», и что «уже проведено тестирование первой опытной партии».

«Ангара» - одна из немногих материнских российских плат под Baikal-M

На вопрос CNews о стране производства представители «Гравитон» ответили: «Продукция внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, значит, производство осуществляется на территории России. У компании есть ряд сложившихся партнеров, прорабатываются новые площадки». Также в компании сообщили CNews, что первая партия материнских плат будет состоять «из нескольких тысяч» экземпляров.

На что способна российская новинка

Новое творение 3Logic, названное, вероятно, в честь реки в Восточной Сибири, получила два слота под модули DDR4. Суммарный поддерживаемый объем составляет 64 ГБ.

Для установки в «Ангару» плат расширения производитель предусмотрел один слот расширения – PCI-E Gen3 x4. Отдельно имеются два интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с для подключения жестких дисков, SSD и оптических приводов.

Для более современных носителей информации предусмотрен М.2-слот под твердотельные накопители размерами вплоть до 2280.

Быстрая замена процессора в «Ангаре» не реализована. Baikal-M распаян на текстолите системной платы, поэтому в случае выхода его из строя пользователю придется идти или в сервисный центр, или за новой такой же платой. Отверстия под систему охлаждения в наличии.

Самостоятельная замена CPU здесь не предусмотрена

Боковая панель инструментов предложит пользователю разъемы VGA и HDMI 2.0 для подключения к монитору или телевизору, гигабитный Ethernet, отдельные входы под наушники и микрофон, а также по два порта USB 2.0 и USB 3.2 Gen1, все с дополнительной защитой от электростатических разрядов. Дополнительно предусмотрен COM-порт для подключения специфической или очень древней периферии. Также на задней панели размещен разъем питания.

Плюс ко всему «Ангара» оснащена контролем вскрытия крышки корпуса Intrusion и контролем перемещения платы в пространстве, вскрытие и перемещение отслеживаются и логируются в отсутствии основного питания платы. Есть возможность использовать внешние iButton-ключи и смарт-карты.

Дефицитный процессор

На вопрос CNews о первых заказчиках материнской платы представители «Гравитона» ответили: «Компания давно работает с рынком импортозамещения и имеет ряд подписанных контрактов с крупнейшими корпорациями и ведомствами. Подробности сделок не раскрываются».

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Процессор Baikal-M, разработанный компанией «Байкал электроникс», позиционируется именно как пользовательское решение, в дополнение к серверному Baikal-S. Первые партии обоих процессоров прибыли в Россию в октябре 2021 г.

Спустя почти год с этого момента процессоры Baikal могут оказаться в дефиците. Их невозможно выпускать в России ввиду неспособности отечественных чипмейкеров производить микросхемы по относительно современным техпроцессам. Они могут предложить лишь в лучшем случае 65 нм, тогда как для выпуска Baikal-M требуется 28 нм, а для Baikal-S – и вовсе 16 нм.

Интерфейсов на плате сравнительно немного, но все основные имеются

Производством Baikal-M и Baikal-S до 27 февраля 2022 г. занималась тайваньская компания TSMC. Она поддержала антироссийские санкции и сняла с конвейера не только все «Байкалы», но еще и «Эльбрусы». В июне 2022 г. стало известно, что она отказалась продлевать контракты со своими российскими клиентами.

Таким образом, материнских плат «Ангара» может быть выпущено сравнительно немного, поскольку Baikal-M в своих устройствах хотят видеть и другие производители. Например, в начале июня 2022 г. омская компания «Промобит» заявила о готовности к серийному производству своего ноутбука Bitblaze Titan, базирующегося на этом же CPU.

Конкурирующие продукты

«Ангара» – далеко не первая российская материнская плата, разработанная специально с учетом возможностей Baikal-M. Первая такая плата, как сообщал CNews, появилась в июле 2020 г. и являлась плодом совместного труда разработчиков из компаний «Эдельвейс», «Базальт СПО» и «Байкал электроникс». Новинка располагает широким набором современных характеристик, включая два слота под оперативную память DDR4 и поддержку SSD-накопителей формата М.2.

Первая в мире российская плата под Baikal-M

Материнская плата, получившая модельный номер TF307-MB-S-C, выполнена в форм-факторе Mini-ITX (не путать с Thin Mini-ITX), имеет два полноразмерных слота DIMM DDR4, слот PCI-E 3.0 8x. К ней можно подключить два SATA-устройства и один SSD-драйв в формате М.2 типоразмера до 2280 с ключом М (M-Key), интерфейсом PCI-E 3.0 x4 и поддержкой NVMe. Список интерфейсов платы также включает четыре порта USB 2.0, слот под SD-карту, два гигабитных Ethernet (один опциональный), вход для подключения акустики, два разъема PS/2 для мышки и клавиатуры, а также два видеовыхода для подключения монитора – HDMI и DisplayPort P 2.0. Разъем питания – стандартный 24-пиновый.