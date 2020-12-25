Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной

Импортозамещение СХД под угрозой?

Как стало известно CNews, ассоциация «Консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных» обратилась в Минпромторг с просьбой устранить противоречия в законодательстве, которые угрожают импортозамещнию систем хранения данных (СХД).

В конце ноября 2020 г. ассоциация направила в министерство письмо (есть в распоряжении редакции), в котором просит «инициировать устранение противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих импортозамещение», а также возможных нарушений в данной сфере «в самый кратчайший срок».

Авторы письма обращают внимание чиновников на то, что в Едином реестре радиоэлектронной продукции по состоянию на 20 ноября 2020 г. присутствуют основанные на иностранных процессорах СХД, которым выдано заключение о подтверждении производства на территории России, истекающее после 1 января 2021 г. Это как минимум восемь наименований СХД, произведенных такими компаниями как «Булат», Depo Computers, Yadro и «Национальные технологии» (СП концерна «Автоматика» и «Ростелекома»). Все они являются учредителями консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), созданного в апреле 2020 г. при поддержке Минпромторга.

Ассоциация «Консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных» считает, что СХД без российских процессоров после 31 декабря 2020 г. в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга быть не должно

В то же время заключения на такое оборудование должны истекать 31 декабря 2020 г., заявляет в своем обращении ассоциация производителей СХД, апеллируя к постановлению Правительства от 21 декабря 2019 г. №1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Это заявление можно интерпретировать как просьбу досрочно прекратить действие ранее выданных Минпромторгом заключений.

Какие противоречия углядела ассоциация

Противоречия, которые упоминает ассоциация в своем письме, касаются новых требований по импортозамещению в СХД, вступающих в силу в следующем году. С 1 января 2021 г., чтобы считаться произведенной на территории России, СХД должна обязательно использовать отечественный центральный процессор. Кроме того, цена иностранных комплектующих в ней не должна превышать 35% от цены всей системы. СХД, произведенные на территории России и получившие соответствующее заключение Минпромторга, могут быть включены в Единый реестр радиоэлектронной продукции и Реестр российской промышленной продукции. Только СХД из этих реестров могут поставляться в рамках государственных и муниципальных закупок. Напомним, что Правительство запретило закупку иностранных СХД для муниципальных и государственных нужд с целью обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны в декабре 2019 г.

Операторам связи российское законодательство также позволяет внедрять только имеющие действующее заключение о подтверждении производства на территории России. Таким образом, «приобретение СХД не на российском процессоре повлечет нарушение заказчиком требований хранения информации, поскольку сделает невозможным ее внедрение на сети связи после 2020 г. при соблюдении требований законодательства для операторов связи», – говорится в обращении ассоциации к Минпромторгу.

CNews убедился в том, что указанные в письме системы фигурируют в последней версии реестра, опубликованной ответственным министерством 21 декабря 2020 г. Ассоциация производителей СХД также отмечает, что заказчик не обязан проверять страну происхождения процессоров, которыми оснащены закупаемые СХД – достаточно того, что система включена в реестр Минпромторга. Таким образом, присутствие в реестре СХД на иностранных процессорах после 31 декабря 2020 г. создает возможность проведения закупок техники, которая впоследствии не сможет быть внедрена и использована без нарушения действующих законов. Это, в свою очередь, считают авторы письма, приведет к «неэффективному использованию денежных средств коммерческими структурами, нецелевому расходованию бюджетных средств и срыву реализации государственной политики импортозамещения».

Представитель консорциума «Вычислительная техника» в разговоре с CNews заявила, что в такой ситуации «комментарий может быть только один – рекомендовать инициаторам обратиться к нормативной базе и внимательно ее изучить».

Ранее, как утверждает «Коммерсант», консорциум попросил Минпромторг отказаться от требования по обязательному применению отечественных процессоров для СХД с 2021 г. или продлить на три года срок действия уже выданных заключений на включение в реестр российской электроники.

Несколько слов об ассоциации «Россхд»

Ассоциация «Консорциум отечественных разработчиков» систем хранения данных» или «Россхд» образована в феврале 2019 г. отечественными компаниями, специализирующимися на разработке программного и аппаратного обеспечения для систем хранения данных.

Среди участников ассоциации: МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус»; «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт»; «Аэродиск» – разработчик СХД и систем виртуализации; «Норси-транс» – производитель вычислительной техники и специальных систем сбора, анализа, регистрации и обработки информации; Институт программных систем А.К. Айламазяна РАН – научно-исследовательский институт в области современных информационных технологий.

Перечень целей, декларируемых консорциумом, включает: разработку современных российских СХД с применением всего производственного и научного потенциала России; увеличение доли рынка для отечественной продукции, сделанной на отечественных заводах и отечественными специалистами; обеспечение цифрового суверенитета России как одного из важнейших геополитических игроков в мире.