Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России

«Аэродиск» представила результаты работы в 2020 году. Компания отмечает увеличение объёма продаж более чем в два раза — и планирует сохранить темп роста в следующем году.

По итогам 2020 года объём выручки «Аэродиска» составил более 500 млн рублей. Это на 127% больше объема выручки прошлого года (220 млн рублей). Основная часть продаж пришлась на Aerodisk Engine — корпоративную систему хранения данных Enterprise-уровня. В целом за 2020 год компания в России поставила несколько сотен систем хранения данных.

В этом году «Аэродиск» представил два новых продукта и масштабное обновление гиперконвергентной системы vAIR. Теперь заказчики компании могут использовать полностью отечественную СХД «Аэродиск Восток» на основе российских процессоров «Эльбрус». Большинство аппаратных компонентов и всё программное обеспечение системы разработаны и произведены в России, что соответствует современным тенденциям импортозамещения.

«Осенью наша команда провела большое нагрузочное тестирование, чтобы сравнить производительность СХД “Аэродиск Восток” на процессорах “Эльбрус” и СХД Aerodisk Engine на процессорах Intel. Тесты показали: в ряде случаев СХД на “Эльбрусах” продемонстрировали производительность, сопоставимую с аналогичными системами на базе Intel. А в тестах, где эмулировалась работа систем видеонаблюдения или резервного копирования, российские процессоры значительно превзошли своих иностранных конкурентов. Мы верим в большое будущее систем на основе отечественных процессоров — и наши убеждения подкреплены практическими результатами», — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Компания представила СХД «Аэродиск Восток» совместно с партнёрами по «Консорциуму российских разработчиков СХД» (АНО «РОССХД»). Организация также была создана в 2020 году. Помимо «Аэродиска», в неё вошли Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, компания «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также АО «МЦСТ» — разработчик процессоров «Эльбрус».

Также компания выпустила новую версию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR v2. В отличие от прошлой версии, она может поставляться не только в составе комплексного решения совместно с оборудованием «Аэродиска», но и как программное обеспечение, устанавливаемое на оборудование заказчика. Одна из ключевых возможностей новой модели — возможность использовать гипервизор Aerodisk АИСТ как самостоятельное решение.

Кроме того, компания завершила развёртывание сети сервисных центров на территории всей страны в 2020 году. Сейчас в России работает 44 центра, которые позволяют обеспечивать техническую поддержку решений «Аэродиска» в режиме 24/7 во всех регионах России.

«Мы начали развёртывать сервисные центры ещё в прошлом году — когда поняли, что системы “Аэродиска” активно приобретают заказчики из самых разных уголков России. Компания предоставляет оперативную и качественную поддержку, сопоставимую с уровнем поддержки брендов А-класса — такой пока нет больше ни у одного российского разработчика программно-аппаратных комплексов», — добавляет Вячеслав Володкович.

Команда «Аэродиска» смогла добиться таких результатов, работая более полугода в дистанционном формате. Сейчас более 70% сотрудников компании работают удалённо, и предположительно такой режим сохранится до середины 2021 года.

В следующем году «Аэродиск» собирается сохранить двукратный рост объёма продаж. Для этого компания планирует расширять своё присутствие на территории России и стран СНГ, продолжать развитие СХД Aerodisk Engine и «Аэродиск Восток», а также гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR и системы виртуализации Aerodisk АИСТ. Продукты будут поставляться в виде классического программно-аппаратного комплекса, а также в цифровой дистрибьюции в виде ПО.