Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продукто

Delta Computers и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН провели тестирование программного обеспечения «Асперитас» и зафиксировали совместимость ПО с серверным оборудованием компании. По результатам испытаний Delta Computers подтвердила технологическое партнерство с институтом.

Программное обеспечение «Асперитас» создано ИСП РАН в 2019 г. Продукт предназначен для управления ресурсами серверов виртуализации, сетевой инфраструктурой и программно-определяемой системой хранения данных.

«Асперитас» представляет собой многокомпонентную распределённую облачную среду с единой политикой безопасности. Основные функциональные возможности продукта: управление виртуальными сетями и вычислительными кластерами с использованием систем Keystone, Neutron, Nova (аналог Amazon EC2); собственный оркестратор в составе облачной среды, предназначенный для развёртывания сложных распределённых систем по запросу; блочное хранение данных и расширяемое объектное хранилище на основе распределённой файловой системы; адаптация под задачи механики сплошных сред, анализа программ на уязвимости, а также анализа больших данных и разработки технологий искусственного интеллекта для использования в прикладных областях (в частности, в медицине).

По результатам тестирования компании выпустили сертификат, подтверждающий совместимость оборудования Delta Сomputers и «Асперитас».

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«Сейчас отечественные компании, с которыми мы сотрудничаем, держат курс на импортозамещение программного и аппаратного обеспечения. Не менее важно для них приобретать совместимое ПО и оборудование. Мы довольны результатами тестирования и уверены, что наше дальнейшее сотрудничество с Delta Computers будет плодотворным», – отметил Арутюн Аветисян, директор ИСП РАН, академик РАН.

«Чтобы значительно расширить возможности заказчиков, мы активно работаем над совместимостью наших продуктов с большим перечнем отечественного программного обеспечения. Благодаря корректному и эффективному функционированию «Асперитас» с нашим оборудованием, клиенты смогут успешно решать свои задачи», – сказал Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.