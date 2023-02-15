Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве.

Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta Computers: серверное оборудование, системы питания и хранения, клиентские системы и программное обеспечение.

Партнерство позволит Prof-IT Group усилить текущее предложение по построению ИТ-архитектуры для производственных предприятий.

Одно из базовых направлений деятельности Delta Computers – производство серверного оборудования. Продукты компании входят в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ и созданы с учётом современных требований к масштабируемости, отказоустойчивости, управляемости, эксплуатации и оптимальной производительности.

Клиенты Delta Computers – российские предприятия телекоммуникационной и энергетической отраслей, сферы транспорта и логистики. В приоритете Delta Computers – реализация проектов по импортозамещению.

«Мы продолжаем расширять портфель российских решений и наращивать соответствующую экспертизу. Партнерство с Delta Computers позволит ускорить темпы внедрения отечественных продуктов среди компаний самого разного масштаба. Уверен, что предлагаемые нами продукты будут популярны среди промышленных предприятий. Применение надежного и производительного оборудования и инфраструктурного ПО – фундамент цифровой трансформации бизнеса», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

«Сотрудничество с Prof-IT Group увеличит возможности наших заказчиков. Теперь оборудование Delta Computers сможет приобрести значительно больше промышленных предприятий. С помощью продуктов Delta Computers интегратор поможет заказчикам решить задачи по созданию и сопровождению цифровой инфраструктуры предприятия, а также с успехом реализовать планы по импортозамещению», – сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.