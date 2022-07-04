Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России

Компания Delta Computers, российский разработчик ИТ-оборудования, ПО и МПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Заключение Министерства промышленности и торговли России свидетельствует о российском происхождении автоматизированного рабочего места «Ястреб», персональных компьютеров «Ворон» и «Бобер» на базе процессоров Baikal-М. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Согласно документу, действительному до мая 2025 г., решения Delta Computers соответствуют требованиям к промышленной продукции, производимой в России.

«Ситуация в мире ускорила процесс импортозамещения в стране, – сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. – Повышенное внимание к ИТ-продуктам, произведенным в России, стали проявлять не только государственные организации, для которых переход на отечественные технологические платформы стал критически важен, но и коммерческие компании, заинтересованные в стабильности и перспективах роста. Включение персональных систем Delta Computers в реестр российской промышленной продукции подтверждает возможность их производства на территории России».

Для получения заключения Минпромторга России Delta Computers прошла ряд регламентированных процедур. В результате в реестр вошли автоматизированное рабочее место «Ястреб», а также персональные компьютеры «Ворон» и «Бобер». Данные продукты реализованы на базе процессоров Baikal-M, разработанных компанией «Байкал электроникс».

Комплекс решений Delta Computers соответствует требованиям российского законодательства и обладает широким функционалом. Так, продукты из линейки персональных систем легко конфигурируются под любые задачи заказчика. Компьютеры «Бобер» позволяют эффективно использовать рабочее пространство без потери производительности. Графические компьютеры «Ворон» разработаны для выполнения сложных операций, связанных с обработкой большого объема графических данных. Решения корпоративного класса «Ястреб» одинаково эффективны как для создания базовых рабочих мест, так и для построения мощных платформ, ориентированных на решение ресурсоемких задач.

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Delta Computers – российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.