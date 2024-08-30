Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил новую версию ПК «Бобёр» с поддержкой процессоров Intel Core 14 поколения. Частью обновленной клиентской линейки стал и ПК «Ворон» – теперь под новым названием «Бобёр XL» и с усовершенствованным дизайном, расширяющим возможности конфигурации устройства под разные задачи.

Теперь персональные системы Delta Computers обладают схожим дизайном передних панелей, который не только обеспечивает функциональность и удобство использования устройств, но и создает узнаваемый стиль линейки настольных компьютеров.

Так, некоторые конфигурации ПК «Бобер» формата SFF теперь обеспечивают еще более удобное подключение периферии за счет современного порта Type-C, а также поддерживают установку SD-карт для фото- и видеоредакторов.

ПК «Ворон» получил не только обновление передней панели, но и новое название – «Бобер XL». Теперь устройство легко конфигурировать под самые разные задачи пользователей: он обладает вместительным корпусом с большим количеством внутренних и внешних отсеков, обеспечивает подключение внешних устройств через порты USB-A 3.2 Gen 2, USB-С 3.2 Gen 1 и USB-С 2.0, а также поддерживает установку производительных видеокарт, например Nvidia GeForce RTX 4070, через разъем с новейшим интерфейсом PCIe 5.0. В расширенной версии доступна установка SD-карт, а безопасность рабочего места обеспечивается замком кнопки включения. Поддержка самых «горячих» процессоров с высоким TDP Intel Core не только 12 (Alder Lake) и 13 (Raptor Lake), но и новейшего 14 (Raptor Lake Refresh) поколений, гарантирует повышенную производительность модели «Бобёр XL» BLiH2. Именно поэтому ПК подходит для работы как со стандартным, так и с ресурсоемким ПО, например, таким как базовые САПР-приложения и программы для видеомонтажа. На базе ПК «Бобёр» XL можно строить рабочие станции среднего ценового диапазона.

«Сегодня персональные системы должны отличаться разнообразием сценариев использования и широкими возможностями модификации под разные задачи. Именно это мы и стремимся обеспечить в нашей линейке клиентских устройств – обновленный дизайн с большим количеством современных портов, а также поддержка передовой архитектуры процессоров позволяют значительно расширить возможности использования персональных систем Delta Computers. Несмотря на изменения в аппаратной составляющей и дизайне, обновленная линейка продолжает оставаться безопасной, легко конфигурируемой и простой в эксплуатации», – сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

На базе новых ПК Delta Computers предлагает автоматизированные рабочие места (АРМ) «Лось» и «Ястреб». В состав периферийного оборудования АРМ входят компьютерная мышь, клавиатура и мониторы «Сова» диагональю 23,8, 27 или 31,5 дюйма с разрешением FHD и 2К. Все продукты компании Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.