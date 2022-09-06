Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России

Персональный компьютер «Ворон» DC-VOi на базе процессоров Intel Core и автоматизированное рабочее место «Ястреб» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции. Заключения Министерства промышленности и торговли России подтвердили российское происхождение устройств. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

ПК Delta Computers «Ворон» DC-VOi выполнен в классическом форм-факторе Tower и основан на материнской плате собственной разработки (номер сертификата 5084\1\2021). Вместительный корпус и современная компонентная база с многочисленными внутренними и внешними отсеками позволяют использовать ПК «Ворон» как для решения стандартных офисных задач, так и для ресурсоемких проектов, связанных с выполнением сложных вычислений и обработкой большого объема данных (видеопотоки, САПР и т.д.). Компьютер построен на современных процессорах Intel Core 10 и 11 поколений, имеет четыре слота под высокоскоростную ОЗУ объемом до 128 ГБ и слоты расширения PCIe 4.0х16 и PCIe 3.0х16 для подключения дискретных видеокарт и другой периферии.

Кроме того, в реестр Минпромторга России было включено АРМ «Ястреб», состоящее из ПК «Ворон», а также линейки профессиональных мониторов «Сова» диагональю 23,8 дюйма, 27 дюйма и 31,5 дюйма. Готовое решение «Ястреб» может использоваться для реализации проектов в разных отраслях экономики благодаря его универсальности – комплекс позволяет работать как со стандартными приложениями, так и со специализированным ПО с повышенными требованиями к качеству изображения.

На сегодняшний день большинство продуктов компании Delta Computers имеют сертификацию Минпромторга России: от клиентских систем до серверного оборудования.

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Delta Computers – российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования, клиентских систем и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.