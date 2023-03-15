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Delta Computers: продажи ПК отечественного производства вырастут на 20-30%

Компания Delta Computers прогнозирует рост продаж ПК российских производителей в 2023 г.

По оценкам Delta Computers, продажи персональных компьютеров отечественного производства в 2022 г. составили более 900 тыс. единиц. При этом интерес к ним начали активнее проявлять коммерческие организации. Количество компаний, использующих российские компьютеры, выросло в два раза за 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Повышение спроса со стороны бизнеса было вызвано последовавшим за санкциями уходом международных вендоров и истощением складских запасов зарубежных ПК. Процесс формирования схем параллельного импорта занял продолжительное время.

«Отечественные ПК сегодня сопоставимы по качеству с зарубежными. Однако нередко мы сталкиваемся со стереотипным восприятием заказчиками российских компьютеров как продукции достаточно низкого качества. Преодолеть его можно в том числе через практику, предоставляя возможность свободного тестирования. Вопрос доверия клиентов к отечественным ПК — дело времени», — отметил ведущий менеджер по продукту Delta Computers Никита Пашковский.

По прогнозу аналитиков Delta Computers, доверие заказчиков к ПК отечественного производства в России будет расти, масштабы их внедрения существенно увеличатся. В 2023 г. продажи российских компьютеров вырастут на 20-30%, составив порядка 1,2 млн единиц.

Одним из факторов, определяющих тренд, станет дальнейшее расширение производства отечественных ПК. По данным Росстата, в 2022 г. объем производства ПК и компьютерной периферии в России в денежном выражении составил 74,8 млрд руб., увеличившись на 59,6%.

«Рынок произведенных в России ПК активно развивается: появляются новые модели, а периодически возникающий дефицит довольно быстро устраняется. Рынок десктопов отечественного производства к настоящему времени уже достаточно большой, а ноутбуков — постоянно растет», — сказал Никита Пашковский.

Основным заказчиком российских компьютеров остаются государственные компании и учреждения. Так, по данным аналитического центра электронной торговой площадки «ТЭК-торг», за девять месяцев 2022 г. расходы госструктур на приобретение компьютеров и периферийного оборудования выросли на 9,5% по сравнению с 2021 г. Объем закупок составил 117,6 млрд руб.

Однако далеко не все госзаказчики смогли решить вопрос по импортозамещению «железа» в 2022 г. — их бюджеты были сформированы еще осенью 2021 г. В связи с этим именно в 2023 г. ожидается пик спроса на отечественные ПК.

Более активный процесс импортозамещения стимулирует производителей к локализации продуктов. Это ведет к появлению нового оборудования и компонентов российского происхождения. Причем требования к локализации будут ежегодно ужесточаться. Как результат, зависимость российской ИТ-отрасли от зарубежных технологий продолжит планомерно снижаться.

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Delta Computers — российский производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP).

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