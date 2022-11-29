Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и компания Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, микроконтроллерного ПО и ПО, сообщают о подписании дистрибьюторского соглашения. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает поставлять своим партнерам весь спектр продукции вендора, включая cерверное оборудование, системы питания, системы хранения данных, клиентские системы, программное обеспечение. Продукты Delta Computers входят в реестр радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Современные реалии требуют от российских ИТ-дистрибьюторов невероятной гибкости и скорости при расширении портфеля отечественных продуктов и наращивания своей экспертизы для работы с ними, – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion. – Ожидания от перспектив сотрудничества с Delta Computers у нас самые позитивные, ведь это компания с более чем шестилетним опытом работы с фокусом именно на ИТ-инфраструктуру российских компаний и госучреждений, вся продукция соответствует требованиям проектных поставок. Мы, как VAD-дистрибьютор, своим партнерам окажем при необходимости поддержку в процессе подготовки к тендерам и конкурсным процедурам».

«Партнерство с Merlion расширяет возможности наших заказчиков, – сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. – Теперь приобретение и установка оборудования Delta Computers станут доступны еще большему числу компаний и государственных структур. С помощью актуальных и производительных продуктов Delta Computers дистрибьютор поможет заказчикам решить задачи в области оптимизации цифровых платформ и обеспечения непрерывности бизнеса, а также с успехом реализовать планы импортозамещения».

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. В портфеле компании Merlion 1900 брендов и более 244 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.

Delta Computers – российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования, клиентских систем и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.