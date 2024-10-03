Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus

Отечественный разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил высокопроизводительную аппаратную платформу для сетевых приложений Delta Octopus. Новейшие процессоры Intel Xeon Scalable Emerald Rapids (5 поколение) и Sapphire Rapids (4 поколение) до 350 Вт обеспечивают использование сетевых адаптеров со скоростью до 400 Гб/с.

Delta Computers объявляет о выпуске нового продукта – российской аппаратной платформы Delta Octopus. Одно из ключевых применений Delta Octopus – это межсетевые экраны нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW), предназначенные для глубокой фильтрации трафика. Более того, на базе Delta Octopus отечественными разработчиками ПО могут быть созданы балансировщики сетевой нагрузки (Load Balancer), VPN-концентратор, BRAS/BNG и различные крипто-аналитические приложения.

«Как и другие решения Delta Computers, платформа Delta Octopus появилась в ответ на существующую потребность рынка и, в частности, разработчиков ПО, являющихся нашими технологическими партнерами. Delta Octopus представляет собой высокопроизводительную и современную технологическую платформу для использования современного сетевого программного обеспечения. Возможность использования до 5 различных сетевых адаптеров со скоростями до 400 Гб/с каждый позволит отечественным разработчикам ПО реализовывать на базе Delta Octopus самые амбициозные задачи заказчиков», — отметил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

Платформа Delta Octopus обеспечивает возможность использования сетевых адаптеров с беспрецедентной для отечественного рынка скоростью до 400 Гб/с. Решение работает на базе процессоров Intel Xeon Scalable Emerald Rapids (5 поколение) и Sapphire Rapids (4 поколение) до 350 Вт, а также использует интерфейс новейшего поколения PCIe 5.0 и оперативную память стандарта DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц. Также доступны модификации с возможностью подключения к шине питания напряжением 48В телеком стандарта (Telco Rack).

Аппаратная платформа Delta Octopus компании Delta Computers может быть использована не только в серверных стойках стандартной монтажной ширины 19”, но и в специализированных OCP-шасси 21” – что, при использовании специального переходника, позволяет ее эксплуатировать как в традиционных дата-центрах, так и в OCP-решениях.