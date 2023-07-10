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Delta Computers выпустила новые ПК «Ворон» и «Бобёр»

Delta Computers выпустила новую материнскую плату «Анемона 2» на базе чипсета Intel H610 с поддержкой новейших процессоров Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13 поколений. На основе новой материнской платы будет выпускаться новое поколение персональных компьютеров «Ворон» и «Бобёр».

«Бобёр BBiH2» – это компактный компьютер форм-фактора SFF, предназначенный для стандартных офисных задач, и задач в областях здравоохранения и образования. ПК сочетает в себе современную платформу с эргономичным дизайном, который позволяет эффективно использовать рабочее пространство сотрудника. Гибкость подключения периферийного оборудования обеспечивается широким набором наружных интерфейсов.

«Ворон VRiH2» – универсальный компьютер в классическом mini-Tower-корпусе. Устройство отличается разнообразием сценариев использования благодаря широким возможностям конфигурирования, модернизации и простоте эксплуатации. Модель подходит для работы и со стандартным, и ресурсоемким ПО. Так, поддержка установки графических карт через слот PCIe 5.0x16 и обилие внутренних отсеков под хранилище данных позволяют использовать ПК для решения задач в областях видеомонтажа, геоинформационного и САПР-моделирования.

Новые ПК комплектуются оперативной памятью стандарта DDR4 частотой 3200 МГц, максимальный объем составляет 64 ГБ. Поддерживаются как скоростные М.2 NVMe-накопители, так и классические SATA-диски.

Наличие трех видеовыходов DP, HDMI и VGA у платы «Анемона 2» делает возможным создание мультимониторной конфигурации на рабочем месте пользователя. А скоростные порты USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1 позволяют подключать современную периферию.

«К текущему поколению ПК, которые больше ориентированы на специализированные задачи, добавились новые продукты на базе универсального чипсета H-серии, закрывающие все основные потребности пользователя. Таким образом, теперь мы можем предложить решения для большинства современных сотрудников разных областей и профилей», – отметил менеджер по продукту Delta Computers Никита Пашковский.

На базе новых ПК Delta Computers собрала автоматизированное рабочее место «Лось». В состав периферийного оборудования АРМ входят компьютерная мышь, клавиатура и мониторы «Сова» диагональю 23,8, 27 или 31,5 дюйма с разрешением FHD и 2К.

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