«Киберпротект» выпустила новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы»

«Киберпротект» выпустила новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы». Основные изменения, реализованные в «Кибер Файлах 9.3», относятся к расширению возможностей настроек доступа к множественным пространствам Sync&Share. В дополнение к инструментам управления белым и черным списками пользователей для базового пространства Sync&Share администраторы получили возможность использования аналогичного функционала и для дополнительных пространств, создаваемых в рамках реализации различных контуров файлового обмена, например, для отдельных пользователей или групп, под определенные проекты и т.д. Благодаря этому появилась возможность настраивать гибкие политики разделения прав доступа с указанием доменов электронной почты внешних пользователей, а также групп LDAP. Для каждого отдельно взятого пространства администраторы могут включить опцию ограничения возможности копирования и перемещения данных из одного пространства в другое, чтобы исключить бесконтрольное перемещение конфиденциальных данных между открытыми и закрытыми контурами файлового обмена.

Также для повышения общей безопасности файлового обмена в «Кибер Файлах 9.3» была добавлена возможность настройки общего доступа к папкам. Теперь администраторы могут указывать разрешенные типы ссылок на папки в каждом пространстве.

При удалении дополнительного пространства Sync&Share в «Кибер Файлах 9.3» администраторы получают возможность переместить все хранимые данные в базовое пространство Sync&Share, что позволяет избежать потери данных.

Для того, чтобы пользователям было удобнее делиться файлами в условиях ограничений на размер, задаваемых на почтовых серверах, в новой версии решения были реализованы плагины для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird, благодаря которым пользователи могут обмениваться файлами, не отправляя их по почте напрямую. Плагин автоматически отправляет файл на сервер «Кибер Файлов», подставляя в письмо публичную ссылку на него, что позволяет пересылать через почтовые коммуникации файлы любого размера.

Помимо этого, в «Кибер Файлах 9.3» были улучшены возможности клиента синхронизации для Windows. Теперь через контекстное меню пользователи могут загрузить файл на сервер и сформировать на него ссылку одним щелчком мыши. А для удобства работы с «Кибер Файлами» в новой версии появилась возможность фильтрации событий и ссылок по различным пространствам Sync&Share.

«Мы продолжаем развитие продукта «Кибер Файлы», на который сегодня наблюдается растущий спрос со стороны российских компаний. Если в предыдущих релизах основные изменения касались инфраструктурной составляющей, то «Кибер Файлы 9.3» делают значительный шаг вперед в части повышения комфорта для пользователей, удобства работы с концепцией множественных пространств и контуров файлового обмена, а также предлагают новые инструменты для более точной настройки работы системы», – сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».