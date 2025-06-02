Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Киберпротект» выпустила новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы»

«Киберпротект» выпустила новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы». Основные изменения, реализованные в «Кибер Файлах 9.3», относятся к расширению возможностей настроек доступа к множественным пространствам Sync&Share. В дополнение к инструментам управления белым и черным списками пользователей для базового пространства Sync&Share администраторы получили возможность использования аналогичного функционала и для дополнительных пространств, создаваемых в рамках реализации различных контуров файлового обмена, например, для отдельных пользователей или групп, под определенные проекты и т.д. Благодаря этому появилась возможность настраивать гибкие политики разделения прав доступа с указанием доменов электронной почты внешних пользователей, а также групп LDAP. Для каждого отдельно взятого пространства администраторы могут включить опцию ограничения возможности копирования и перемещения данных из одного пространства в другое, чтобы исключить бесконтрольное перемещение конфиденциальных данных между открытыми и закрытыми контурами файлового обмена.

Также для повышения общей безопасности файлового обмена в «Кибер Файлах 9.3» была добавлена возможность настройки общего доступа к папкам. Теперь администраторы могут указывать разрешенные типы ссылок на папки в каждом пространстве.

При удалении дополнительного пространства Sync&Share в «Кибер Файлах 9.3» администраторы получают возможность переместить все хранимые данные в базовое пространство Sync&Share, что позволяет избежать потери данных.

Для того, чтобы пользователям было удобнее делиться файлами в условиях ограничений на размер, задаваемых на почтовых серверах, в новой версии решения были реализованы плагины для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird, благодаря которым пользователи могут обмениваться файлами, не отправляя их по почте напрямую. Плагин автоматически отправляет файл на сервер «Кибер Файлов», подставляя в письмо публичную ссылку на него, что позволяет пересылать через почтовые коммуникации файлы любого размера.

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов
Цифровизация

Помимо этого, в «Кибер Файлах 9.3» были улучшены возможности клиента синхронизации для Windows. Теперь через контекстное меню пользователи могут загрузить файл на сервер и сформировать на него ссылку одним щелчком мыши. А для удобства работы с «Кибер Файлами» в новой версии появилась возможность фильтрации событий и ссылок по различным пространствам Sync&Share.

«Мы продолжаем развитие продукта «Кибер Файлы», на который сегодня наблюдается растущий спрос со стороны российских компаний. Если в предыдущих релизах основные изменения касались инфраструктурной составляющей, то «Кибер Файлы 9.3» делают значительный шаг вперед в части повышения комфорта для пользователей, удобства работы с концепцией множественных пространств и контуров файлового обмена, а также предлагают новые инструменты для более точной настройки работы системы», – сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще