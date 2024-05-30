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Обновление «Кибер Протего 10.2.1» расширяет возможности работы с отечественными ОС

Компания «Киберпротект» выпустила обновление DLP-системы — «Кибер Протего 10.2.1». В новой версии расширен спектр российских операционных систем на базе Linux, с которыми работает решение. В агенте «Кибер Протего» для Linux реализована поддержка операционных систем Astra Linux SE 1.7.5 в редакциях «Орёл» и «Воронеж», а также «Ред ОС 7.3.4». В веб-сервере, управляемом с помощью веб-консоли, помимо серверных версий этих отечественных ОС, реализована также поддержка CentOS Stream 9. Обновление позволяет встраивать «Кибер Протего» в любую инфраструктуру и использовать его в комплексе с другими импортонезависимыми решениями.

«С каждым обновлением DLP-комплекса «Кибер Протего» мы последовательно движемся к тому, чтобы нашим заказчикам было проще его интегрировать в информационные системы, построенные на импортонезависимых отечественных решениях, обеспечивая надежную защиту от утечки конфиденциальной информации. Реализация агентского контроля устройств с единым централизованным управлением для наиболее популярных операционных систем, Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт Линукс», равно как и возможность использовать кросс-платформенный веб-сервер для аудита инцидентов безопасности, приближает нас к решению этой задачи, которой мы продолжим заниматься и в следующих версиях», — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».

«Кибер Протего» — универсальное решение, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и из виртуальных сред организаций. Арсенал методов контроля передаваемых и хранимых данных позволяет решать задачи предотвращения утечки информации, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушений политики их хранения. Начиная с 10 версии в продукте реализован агент для рабочих станций Linux, а также кросс-платформенный веб-сервер, управляемый с помощью современной веб-консоли.

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