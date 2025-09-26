«Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» 9.4

Обновленное корпоративное решение для обмена файлами предоставляет больше возможностей для синхронизации в различных ОС, упрощает работу с ссылками, вводит более гибкие практики управления доступом, а также повышает уровень безопасности за счет интеграции с DLP-системой от компании «СерчИнформ». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Синхронизация

Основные изменения, реализованные в «Кибер Файлах» 9.4, касаются развития тренда на поддержку отечественных операционных систем. Для удобства российских пользователей был подготовлен специальный клиент синхронизации для ОС Linux. Он уже опробован в реальных условиях и показал стабильную работу вместе с «Альт Рабочая Станция», «Ред ОС» и Astra Linux. Клиент «Кибер Файлов» интегрируется в операционную систему и позволяет работать с общими папками, а также автоматически синхронизировать файлы с сервером.

Для наиболее распространенных на рабочих станциях наших заказчиков ОС семейства Windows также реализованы улучшения. Так, для почтовых программ Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird была добавлена возможность отправлять несколько файлов, сжимаемых в zip-архив, со ссылкой на него вместо отправки файлов в почтовом сообщении. А с помощью клиента синхронизации на ПК с ОС Windows одним щелчком мыши теперь можно отправлять на сервер «Кибер Файлов» любую папку через контекстное меню, также в виде zip-архива.

Безопасность

В рамках программы повышения защищенности данных, хранимых в «Кибер Файлах» и с учетом практических запросов наших клиентов, в новой версии решения была добавлена интеграция с DLP-системой «СерчИнформ КИБ». Теперь решение о возможности загрузки файлов на сервер «Кибер Файлов» может приниматься по результатам анализа файлов, переданных в систему «СерчИнформ КИБ». При соответствующим образом заданных правилах, загрузка конфиденциальной информации может быть заблокирована автоматически, предотвращая возможную утечку данных.

Для упорядочивания работы с конфиденциальной информацией администраторы «Кибер Файлов» могут ограничить доступ пользователей к базовому пространству Sync & Share, предоставив при этом доступ в дополнительные пространства с соответствующими ограничениями и разрешениями для отдельных групп пользователей. Таким образом, можно создать более гибкую политику доступа к системе, когда пользователи, работающие с чувствительной информацией, смогут загружать и работать с ней только в дополнительном пространстве, которое может быть ограничено, например, внутренним контуром организации.

Производительность

В релизе «Кибер Файлы» 9.4 были обновлены версии фреймворка Java и сервера Tomcat, на базе которых работает решение. Теперь сервер Кибер Файлов использует Java 11 версии и Tomcat 9, благодаря чему значительно повысилась общая эффективность работы и стабильность системы.

Для достижения оптимальных параметров работы «Кибер Файлов» в новой версии было введено ограничение на количество действующих и удаленных пространств. Теперь в рамках одного сервера можно создать не более 25 пространств, включая пространство Sync & Share. В списке удаленных пространств так же не может находится более 25 пространств.

Комфорт для пользователей

Делиться ссылками в «Кибер Файлах» стало удобнее. Теперь система автоматически генерирует QR-коды при создании ссылок на файлы и папки. Ссылку в таком формате можно сохранить в виде изображения, разместить в документах, на сайтах или на слайдах презентаций.

Для тех случаев, когда пользователи работают с нестабильным соединением, либо объем загружаемых файлов оказывается велик, была реализована функция возобновления скачивания данных после обрыва связи с сервером. Теперь ваши продолжат скачиваться с того фрагмента, на котором произошел сетевой сбой, а не заново.

«Новая версия «Кибер Файлов» демонстрирует очередной рост степени клиентоориентированности, создавая новый уровень комфорта для пользователей с удобными синхронизациями, поддержкой контекстных меню и более высокой производительностью. Одновременно с этим мы продолжаем повышать доступные меры обеспечения безопасности для защиты важных файлов. Все это делает «Кибер Файлы» ведущим решением для совместной работы и хранения корпоративной информации на российском рынке», -- отметил Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».