Обновление «Кибер Протего» 10.2: развитие аналитических инструментов и интеграция с «Кибер Файлами»

Компания «Киберпротект» представила обновление DLP-системы «Кибер Протего» 10.2. В этой версии реализован кроссплатформенный веб-сервер для ОС Windows и «Альт Сервер», расширены возможности контроля устройств в Linux и контроля сетевых коммуникаций в Windows. Реализована интеграция с корпоративным решением для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы». Проведены другие улучшения и исправления. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер Протего» — универсальное решение, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и виртуальных сред организаций. Одним из ключевых изменений новой версии является реализация кроссплатформенного веб-сервера, управляемого с помощью современной веб-консоли. Cервер, доступный для операционных систем Windows Server (2012 и новее) и «Альт Сервер» (10.0 и новее), позволяет создавать статистические отчеты на основе единого архива событий независимо от типа используемой версии СУБД (MSSQL, PostgreSQL, Postgres Pro, Jatoba), а также проводить анализ инцидентов, используя единый список событий, сформированный из журналов событийного протоколирования и теневого копирования. Гибкая ролевая модель обеспечивает возможность создания и назначения пользователям собственных ролей в зависимости от решаемых ими задач, позволяет не только ограничить доступ к различным разделам веб-консоли, но и защитить конфиденциальные данные.

В новой версии добавлена интеграция с решением для безопасного файлового обмена и синхронизации «Кибер Файлы» как на стороне агента, так и на стороне сервера. Теперь помимо облачных файлообменных сервисов стало возможно контролировать доступ пользователей к корпоративному серверу «Кибер Файлов», в том числе с использованием инструментов анализа содержимого передаваемых данных в режиме реального времени. Интеграция на уровне серверов позволяет агрегировать информацию о файловом обмене в едином архиве событий DLP-системы.

Кроме того, реализован контроль отечественного мессенджера TamTam и актуальной версии мессенджера W******p. Агент «Кибер Протего» теперь позволяет избирательно ограничивать доступ пользователей к этим средствам коммуникации, а также задействовать возможности событийного протоколирования, теневого копирования, тревожных оповещений (алертов) и правил, основанных на анализе содержимого в режиме реальном времени. Такие же возможности реализованы для контроля веб-доступа к почтовому сервису Mailion.

«С каждым релизом «Кибер Протего» становится все более удобным и доступным для компаний, которые используют отечественные операционные системы или планируют переход на них, — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект». — Особое внимание мы уделили бесшовной интеграции с системой файлового обмена «Кибер Файлы». Совместное использование «Кибер Протего» и «Кибер Файлов» позволит организациям приблизить защиту информации в ходе обмена файлами внутри организации и с внешними контрагентами к концепции защищенного файлового периметра, что отвечает современным тенденциям развития информационной безопасности в модели Zero Trust».