Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего»

«Киберпротект» представила решение класса DLP для защиты от утечки данных «Кибер протего 10.0». В системе впервые реализован агент для рабочих станций Linux, обеспечена совместимость с актуальным программным и аппаратным обеспечением, а также существенно расширен и улучшен арсенал целого ряда функциональных возможностей.

«Кибер протего» — решение корпоративного класса, которое обеспечивает защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и виртуальных сред организаций. Одна из ключевых возможностей, реализованных в новой версии — контроль доступа и событийное протоколирование при использовании USB-устройств и съемных накопителей для рабочих станций Linux. Для этих целей Cyber Protego можно использовать в операционной системе «Альт Рабочая станция 10».

Разработчики «Кибер протего» продолжают работу по развитию совместимости комплекса с системным и инфраструктурным ПО, а также аппаратным обеспечением. В десятой версии «Кибер протего» добавлена поддержка актуальных версий СУБД Microsoft SQL Server 2022, включая редакцию SQL Server Express, СУБД PostgreSQL 13, 14, 15, а также российской СУБД Postgres Pro Standard версий 11 (11.5 или выше), 12, 13, 14, 15. Обеспечена совместимость с современными системами на базе 11 и более нового поколения процессоров Intel, поддерживающих технологию Intel CET. Разработчик также отмечает улучшение совместимости «Кибер протего» и Kaspersky Endpoint Security, реализованное на уровне драйверов. Помимо того, внесены другие улучшения и исправления, направленные на повышение общей стабильности работы продукта и удобства пользования.

«Дорожная карта развития Кибер протего построена так, чтобы с каждым обновлением расширять возможность работы нашего комплекса в экосистеме программного обеспечения российских разработчиков, — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании “Киберпротект”. — С новой версией мы сделали первый шаг в среде Linux, а также расширили поддержку СУБД PostgreSQL, на базе которой реализованы многие отечественные решения. Это направление является одним из приоритетов в развитии продукта, делая его более универсальным и применимым в любой инфраструктуре заказчика».

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Программный комплекс «Кибер протего» построен в модульной клиент-серверной архитектуре. Это позволяет пользователям и заказчикам выбрать оптимальную конфигурацию DLP-решения, соответствующую их требованиям. Обновленный модуль Device Control расширяет возможности контроля доступа к Bluetooth-устройствам и улучшает механизмы ручного добавления отдельных USB-устройств в белый список. В модуле Web Control добавлен контроль почтового протокола POP3, а для модуля User Activity Monitor на стороне сервера управления реализована поддержка СУБД PostgreSQL/Postgres Pro Standard для хранения данных активности пользователей. Модуль Discovery получил новую функцию, позволяющую выполнять аудит прав доступа к файлам, хранимым на рабочих станциях пользователей и в системах хранения данных.