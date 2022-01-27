«Киберпротект» представляет решение для обмена и синхронизации данных

Компания «Киберпротект» (ранее «Акронис инфозащита») представила российскому рынку решение для безопасного обмена файлами и синхронизации данных — «Акронис файлы». Система корпоративного класса обеспечивает защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам, обмен данными с контрагентами и повышает продуктивность работы распределенных команд. Вместе с «Акронис файлы» у ИТ-отделов появляется возможность контролировать соблюдение правил обмена файлами, а также обеспечить выполнение всех требований политики информационной безопасности, принятой в организации.

Продукт «Акронис файлы» разработан на базе исходного кода ключевого технологического партнера «Киберпротекта» – компании Acronis. Это решение применяется заказчиками во всем мире для организации безопасной работы с корпоративными файлами, распределенного доступа и синхронизации. Новое решение, разработанное специально для российских пользователей, обеспечивает высокий уровень защиты и полный контроль над процессами доступа к файлам не только для сотрудников компании, но также для партнеров, поставщиков, клиентов и всех, кому это необходимо в современных условиях работы. Система общего доступа к информации «Акронис файлы» решает проблемы передачи важной для работы информации с соблюдением корпоративных требований безопасности и без использования облачных ресурсов вне контура безопасности организации.

«Удаленная работа стала нормой, мы видим спрос на решения, обеспечивающие действительно удобный доступ и совместную работу с соблюдением норм безопасности, Без таких инструментов сотрудники начинают массово использовать открытые файлообменные сервисы, создавая тем самым целый спектр рисков информационной безопасности и угроз для репутации компании», – сказал Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Киберпротект».

В отличие от потребительских решений, основанных на открытых облачных сервисах, «Акронис файлы» предполагает установку непосредственно в сети организации, при этом позволяет организовать безопасный доступ и синхронизацию файлов на компьютерах сотрудников и внешних контрагентов. Система позволяет синхронизировать проделанную работу и делиться с другими пользователями данными, размещенными на корпоративных файловых серверах, массивах NAS, портралах SharePoint и так далее.

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«Акронис файлы» полностью интегрируется в корпоративную среду за счет непосредственного взаимодействия с Active Directory. Решение позволяет гибко настраивать политики доступа, определяя правила в зависимости от типа, размера и свойств файлов. При этом ИТ-служба сохраняет полный контроль над доступом, а для расследования инцидентов система предоставляет службе безопасности журнал аудита корпоративного класса и историю всех транзакций с функциями поиска, фильтрации и экспорта. Более того, ИТ-службы могут вести мониторинг обращений к документам и отправления ссылок сотрудниками в реальном времени и реагировать на подозрительные действия незамедлительно.

Решение «Акронис файлы» может быть установлено на физическом или виртуальном сервере под управлением Windows Server непосредственно в сети организации или в частном облачном ЦОД. Клиенты синхронизации доступны для пользователей, которые работают с файлами Windows 7 и выше, а также macOS X 10.6.8 и выше. Доступ к файлам так же возможен через современные веб-браузеры.