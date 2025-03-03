Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость «Кибер Файлов» и «Ред ОС М»

Компании «Киберпротект» и «Ред Софт» успешно провели тестирование совместимости корпоративного решения для безопасного обмена данными и организации совместной работы над документами «Кибер Файлы» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». В ходе испытаний была подтверждена бесперебойная совместная работа программных продуктов. Результаты зафиксированы в сертификате совместимости.

Тестирование подтвердило полную совместимость клиентского приложения «Кибер Файлов» в среде «Ред ОС М». Специалисты компаний проверили корректность установки и работы решения «Кибер Файлы», а также различные сценарии использования, такие как загрузка файлов на сервер «Кибер Файлов», открытие документов в соответствующих сторонних приложениях, сохранение файлов в локальный кэш приложения, получение доступа к корпоративным сетевым папкам, корректную установку и работу.

Использование «Кибер Файлов» на «Ред ОС М» создаёт условия для безопасного обмена файлами как в рамках организации, так и за ее пределами. Развернув сервер системы «Кибер Файлов» в сети организации, пользователи «Ред ОС М» смогут безопасно синхронизировать данные и работать с документами независимо от локации.

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management
Цифровизация

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

«Кибер Файлы» — универсальное решение класса Sync&Share, предназначенное для синхронизации и безопасного обмена файлами в организации, а также организации совместной работы над документами. Сервер системы «Кибер Файлы» развёртывается непосредственно в сети организации, при этом пользователи получают возможность синхронизации и безопасного доступа к личным и общим файлам на своих компьютерах и других устройствах, а также могут делиться файлами с внешними контрагентами в соответствии с корпоративной политикой безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще