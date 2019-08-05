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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenText Digital Guardian

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2019 «Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг 1
24.09.2018 «Аурига» открывает новый центр разработки в России 1
04.06.2018 «Аурига» снова в числе лидеров по развитию инноваций и качеству услуг 1
25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC 1
26.02.2018 «Аурига» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 в одиннадцатый раз 1
03.07.2017 Эксперты IAOP отметили «Ауригу» в числе мировых лидеров аутсорсинга 1
26.03.2014 Российские разработчики начали сбор денег на Kickstarter на уникальную шифровальную флешку 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Broadvision 69 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Крок - Croc 1964 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Аурига - Auriga 77 5
Forcepoint - Websense 140 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Check Point Software Technologies 829 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Trend Micro 651 2
Код Безопасности 812 2
Palo Alto Networks 209 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
Ideco - Айдеко 123 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 1
Trellix 10 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
Юникс 6 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 19 1
Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
Маск Сэйф - Mask Safe 2 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Barclays 122 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Тренд ИК - инвестиционная компания 4 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
Amnesty International 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Kickstarter 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 218 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 244 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 110 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 164 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 2
Ред Софт - Ред Адм 145 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 9 1
Zecurion Storage Security 7 1
Forcepoint - Websense DSS - Websense Data Security Suite 3 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Google Page Creator - Google Pages 9 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Сбер - Сбербанк Технологии - SberOS 11 1
СФР - ПФР - ТЦМИБ - Технический центр мониторинга информационной безопасности 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple macOS 2419 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
Ericsson Network Intelligence 9 1
IDC MarketScape 18 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 4
Сухарев Алексей 13 3
Ванюлин Вячеслав 12 2
Кандыбович Дмитрий 18 1
Ермак Антон 3 1
Coviello Arthur - Ковьелло Артур - Coviello Art - Ковьелло Арт 8 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Европа 24964 5
Литва - Литовская Республика 673 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Малайзия 922 1
США - Массачусетс 517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
ПИР - Программы инновационного развития 5 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 4
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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