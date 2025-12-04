«Купер» назвал самые популярные блюда из готовой еды

По данным аналитиков сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер», осенью 2025 г. доля заказов с готовой едой выросла до 26% и четыре покупателей из 10 регулярно добавляют подобные товары в корзину при заказе продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Спрос на готовые блюда продолжает расти: по данным «Купера», 38% покупателей регулярно добавляют такие позиции в свои заказы. Категория становится частью повседневного потребления — особенно среди жителей крупных городов и пользователей 25–44 лет.

Директор по развитию E-grocery & Non-food сервиса «Купер» Николай Бруяка: «Категория готовой еды — это уже не тренд, а новая повседневность. Наши пользователи выбирают ее за удобство, вкус и экономию времени. Мы видим, как меняются вкусы: растет спрос на домашние блюда, растет интерес к азиатской кухне, а сырники, блины и салаты не сдают позиций. Мы ожидаем дальнейший рост сегмента до конца года».

Осенью 2025 г. категория заметно усилила свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Доля заказов с готовой едой выросла на 4%, а вклад в общий объем продаж увеличился на 6%. Средний чек вырос на 19%, до 427 руб., а средняя стоимость блюда — на 15%, до 189 руб. Количество позиций в заказе также стало больше на 3%.

Топы по популярности возглавляют в основном привычные блюда русской кухни. Среди супов лидирует куриный с лапшой, за ним следуют солянка и щи с говядиной. В салатах первое место занимает «Оливье», также в топ-3 — «Цезарь» с курицей и витаминный салат с орехами. Из горячего на первой строчке — сырники. Они обогнали даже пиццу, которая разместилась на второй строчке. Также в пятерке лидеров — блины с мясом, куриные котлеты с гарниром и лапша в азиатском стиле.

Москва формирует почти четверть (24%) всех заказов готовой еды. За ней идут Московская область (8%) и Санкт-Петербург (7%). Также среди крупных рынков — Новосибирск и Красноярск (по 3%). В отдельных небольших городах доля заказов готовой еды превышает 10% — это Дедовск, Саров и Солнечногорск. Быстрее всего категория набирает обороты в Красноярске, Иркутске, Мурманске, Калининграде и Владивостоке.

Большинство заказов оформляют женщины (72% против 28% мужчин). Основная аудитория — пользователи от 25 до 44 лет. На них приходится большая часть (почти 62%) спроса. При этом наблюдается рост интереса со стороны покупателей 45–55 лет (до 15%) и молодежи 18–24 лет (до 10%) — для них готовая еда также становится удобным инструментом экономии времени.