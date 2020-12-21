«Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE

«Билайн» объявил о завершении миграции пользователей услуги VoLTE (Voice over LTE) в Москве на новую платформу Huawei. Основным преимуществом новой системы является значительное улучшение качества голосовых услуг. При этом за счет расширения оператором покрытия 4G по итогам ноября 2020 голосовой трафик в сети четвертого поколения в Москве вырос в 300 раз, а в Московской области – в 500 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

VoLTE позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G и при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Использование технологии VoLTE снижает нагрузку на техническую инфраструктуру и позволяет высвобождать частоты, ранее занятые в сетях 2G и 3G под передачу голоса, для развития 4G. Новая платформа в будущем может позволить обеспечить переход голосовых услуг в сеть 5G.

Дмитрий Машин, директор Московского региона «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), сказал: «Важным шагом на пути к новому уровню качества связи и предоставлению непрерывного сервиса нашим клиентам является не только строительство новой инфраструктуры, но и модернизация существующих технологий. «Билайн» был первым оператором, который запустил VoLTE в Москве и Московской области в 2015 году, когда проникновение смартфонов, поддерживающих эту технологию, было значительно ниже. Сегодня, когда доля пользователей 4G стремится к 100%, мы увеличиваем зону покрытия 4G и доступность VoLTE для удобства своих клиентов и повышения качества голосовых услуг».

Чжао Лэй, вице-президент Huawei в Евразии, президент бизнес-группы по работе с операторами, отметил: «Являясь стратегическим партнером «Билайн», Huawei предоставляет одни из самых передовых технологий, чтобы помочь оператору в развертывании сети с высоким качеством обслуживания: VoLTE может обеспечивать высокое качество голосовой связи, а современная сеть в Москве – хорошее качество передачи данных. Мы продолжим наше сотрудничество, чтобы сделать цифровые услуги доступными многим людям и организациям с помощью одних из самых передовых технологий».