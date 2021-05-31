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«Билайн» обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью все станции и тоннели столичного метрополитена

«Билайн» завершил строительство 5G-Ready-сети в московском метро. Теперь клиентам компании доступны быстрый мобильный интернет и устойчивая голосовая связь на всей территории московской подземки, включая тоннели между станциями.

Агрегация частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 позволит загружать контент на смартфон со скоростью до 300 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы загружать видеофайлы в высоком качестве, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами в дороге.

За счет используемых технологических решений и грамотного распределения частотного ресурса удалось добиться равномерного и качественного покрытия для непрерывного пользования мобильной связью во время движения в метро. Клиентам «Билайн» также доступна технология VoLTE, которая позволяет использовать мобильный интернет во время голосового вызова. Сеть в метро построена на оборудовании, поддерживающем расширение до стандарта 5G.

Только за последний год «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций. Мобильный трафик в сети вырос в 16 раз по сравнению с маем 2020 г. Более 95% клиентов компании во время поездок в метро используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания музыки.

Для того, чтобы клиенты компании не ограничивали себя в общении во время поездок в метро, «Билайн» запустил услугу «Безлимитный интернет в метро».

«Чтобы создать одну из самых технологичных и современных мобильных сетей в московском метро нам потребовался всего 1 год, что является абсолютным рекордом для компании и индустрии. Наша главная цель — обеспечить клиентов непрерывным доступом к необходимым мобильным сервисам на всем пути их следования в течение дня, и метро не могло стать исключением. А чтобы наши клиенты без ограничений могли оценить новое качество связи, мы предлагаем воспользоваться услугой безлимитного интернета в метро и во время следования по своим маршрутам проводить время с пользой — работать, отдыхать и всегда оставаться на связи с близкими», — говорит Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом».

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