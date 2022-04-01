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12 млрд рублей инвестировал «билайн» в развитие сети в Москве и области

Оператор «билайн» два года подряд инвестировал рекордные для компании средства для улучшения качества связи в Московском регионе. В 2021 г. сумма инвестиций составила 12 млрд рублей. Годом ранее — 15,5 млрд рублей.

Результатом работы технической службы стала высокая оценка качества связи оператора рядом независимых исследований. Так, в ноябре 2021 г. телекоммуникационная компания DMTEL присвоила «билайн» первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве по итогам собственных замеров. А независимое аналитическое агентство Telecom Daily полагает, что клиенты оператора пользуются самой стабильной сетью в перегонах и получают лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро.

В прошлом году «билайн» построил 6700 новых базовых станций в городе и области. Новые базовые станции обеспечивают покрытие на территории жилых и коммерческих объектов Москвы и области — в 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках, в 46 торговых и бизнес-центрах. Свыше 50 000 дачных домов в Московской области также были обеспечены более стабильным сигналом за счет новой инфраструктуры. Кроме того, оператор установил новые базовые станции вдоль автомобильных и железных дорог, а также обеспечил непрерывную связь на территории от МКАД до ЦКАД.

В начале мая 2021 г. билайн завершил большой проект в Московской области по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Благодаря чему скорость мобильного интернета в среднем увеличились на 30%. Также «билайн» построил более 90 новых базовых станций 2G.

Кроме того, оператор работал над улучшением голосовых вызовов за счет VoLTE. Уже треть клиентов «билайн» использует технологию VoLTE для голосовой связи. Эта технология имеет ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать мобильный интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%.

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Удаленная работа

Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом»: «2021 год, как и 2020 стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Московской области, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы».






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