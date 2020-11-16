Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Билайн» представил бесплатный безлимитный мобильный интернет в московском метро

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн» сообщил о старте специального предложения для своих клиентов в Москве – теперь мобильный интернет в московском метро бесплатный и безлимитный. Подключение к акции автоматическое и не требует никаких дополнительных действий от клиентов.

Безлимитный и бесплатный интернет предоставит возможность абонентам компании оценить новый уровень качества связи в московском метро. На сегодняшний день мобильная связь стала быстрее и стабильнее на 179 из 218 подземных станций и на большей части прилегающих к ним тоннелей. В планах компании до конца текущего года обеспечить непрерывную связь на всех станциях, тоннелях и переходах.

Для того, чтобы улучшить покрытие мобильной связью внутри метрополитена, «Билайн» уже построил почти 900 новых базовых станций. В результате средние скорости мобильного интернета «Билайн» выросли до 16,5 Мбит/с, а максимальные могут достигать 100 Мбит/с. Их достаточно для того, чтобы загружать фильмы или постить контент в соцсетях. В ежедневном режиме ведется мониторинг и оптимизация сети для дальнейшего улучшения качества связи и доступности мобильных сервисов в московском метро.

По данным «Билайн.Аналитика», количество абонентов «Билайн» - активных пользователей 4G в метро выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Только в сентябре 2020 года абоненты «Билайн» использовали в 2 раза больше мобильного интернета во время поездок, чем в прошлом году. А среднемесячный трафик на одного абонента увеличился на 132%.

Дмитрий Машин, директор Московского региона, отметил: «Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня. Метро – ключевая транспортная инфраструктура города, и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытие 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу».

Другие материалы рубрики

Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками

Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой

МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев

Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар

МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные линейки и рулетки в современных смартфонах?

Повышаем продуктивность: 6 приложений с музыкой для работы и отдыха

Показать еще

Наука

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online