«Билайн» инвестировал 12 млрд руб. в 2021 г. в развитие сети в Москве и Московской области

«Билайн» два года подряд инвестировал рекордные для компании средства для улучшения качества связи в Московском регионе. В 2021 г. сумма инвестиций составила 12 млрд руб. Годом ранее – 15,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Построили 6700 новых базовых станций в городе и области

Новые базовые станции обеспечивают покрытие на территории жилых и коммерческих объектов Москвы и области – в 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках (таких как «ЗилАрт», «Бутово Парк-2», Ильинское, Светлогорье и тд); в 46 торговых и бизнес-центрах («Павелецкая Плаза», «Мебельный центр Гранд», БЦ «Сады Пекина», БЦ «Чайка плаза» и т.д.). Более 50 тыс. дачных домов в Московской области также были обеспечены более стабильным сигналом за счет новой инфраструктуры. А чтобы в дороге по пути из города в область и обратно клиенты компании могли пользоваться привычными мобильными сервисами, установили новые базовые станции вдоль автомобильных и железных дорог, а также обеспечили непрерывную связь на территории от МКАД до ЦКАД.

Расширили частотный диапазона LTE в Московской области

В начале мая 2021 г. «Билайн» завершил большой проект в Московской области по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Благодаря чему скорость мобильного интернета в среднем увеличились на 30%.

А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, «Билайн» построил более 90 новых базовых станций 2G.

Улучшили качество голосовых вызовов за счет VoLTE

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

Уже 1/3 клиентов «Билайн» использует технологию VoLTE для голосовой связи. Данная технология имеет ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать мобильный интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%.

«2021 г., как и 2020 г., стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Московской области, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы», – сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «Вымпелком».

***

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.