«Объединенное кредитное бюро» перешло на новую ИТ-платформу

«Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) перешло на принципиально новую технологическую платформу, которая в несколько раз повысит скорость обработки запросов в условиях продолжающегося активного развития российского рынка кредитования. Новая платформа ОКБ включает в себя системы по процессингу кредитных историй, а также по предоставлению аналитических сервисов, обеспечивающих растущую долю в выручке бюро.

ОКБ сейчас обрабатывает почти 700 млн запросов кредитных историй в год, когда еще в 2018 году число таких запросов составляло лишь 320 млн, а в 2016 году – 160 млн. Помимо увеличения числа запросов, ОКБ развивает принципиально новые аналитические сервисы, которые требуют от технологической платформы большей гибкости, лучшей масштабируемости.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ, сказал: «Важным этапом в нашем развитии стало получение статуса квалифицированного бюро кредитных историй, что также требует дальнейшего развития технологических возможностей. С запуском новой платформы, которая повышает производительность и надежность работы Бюро, мы можем сказать, что полностью готовы ко всем этим изменениям».

Внедрение платформы, которая основана на самых современных российских и международных технологических решениях, заняло немногим более года. Первые 50 из более чем 600 клиентов Бюро уже ее используют. Полный перевод всех клиентов бюро планируется завершить до середины июля 2021 года, он осуществляется бесшовно и не требует от клиентов каких-либо доработок на своей стороне.

Марко Бенвенуто, управляющий директор Еxperian по ключевым рынкам в регионе ЕМЕА, отметил: «Объединенное кредитное бюро получает значительные преимущества от сотрудничества с мировым лидером на рынке Бюро кредитных историй. Мы очень довольны тем, что нам удалось внедрить ключевую систему в рекордные сроки, а у ОКБ появилось все необходимое для предоставления первоклассных услуг».

На время переходного периода бюро обеспечит повышенный уровень поддержки клиентов, а в дальнейшем за счет возможностей новой платформы сможет предоставлять клиентам еще более современные сервисы, отвечающие растущим потребностям кредитных организаций.