ВТБ внедрил уникальную разработку – новое единое оперативное хранилище данных

Банк ВТБ в рамках технологической трансформации внедрил собственную уникальную разработку «Оперативное хранилище данных», в котором консолидируются все банковские данные. Новая система обработки данных позволит ускорить ключевые бизнес-процессы банка и сократить сроки подготовки исходных данных для формирования финансовой отчетности для Банка России.

С использованием нового технического решения обслуживание клиентов с использованием консолидированной информации из нескольких систем стало возможным в режиме реального времени. Это напрямую влияет на скорость предоставления банковских услуг для клиентов банка: предоставление данных для отчетности физических лиц стало быстрее в 3 раза, а для юридических лиц — в 2 раза, количество транзакций превысит 4,5 тысячи в секунду и далее будет постоянно расти, также как и объем хранящихся и обрабатываемых данных.

Данные в «Оперативном хранилище данных» надежно защищены за счет использования ролевой модели данных, которая соответствует всем требованиям информационной безопасности. Она исключает любое несанкционированное использование и гарантирует безопасное хранение персональных данных клиентов.

Руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент Никита Рыбченко отметил: «Наше новое хранилище данных уникально тем, что способно на очень высоких скоростях как получать, так и предоставлять данные для различных подразделений банка. Нам очень важно было создать такую платформу, которая построена на самых современных решениях и способна быстро адаптироваться к постоянно меняющему ИТ-ландшафту банка. В современных реалиях именно скорости операций и гибкость ИТ-решений определяют эффективность банковских бизнес-процессов».