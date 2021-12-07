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ВТБ модернизировал системы для ускорения анализа данных

ВТБ в рамках технологической трансформации провел модернизацию внутренних систем банка, что позволило ускорить анализ данных финансовым департаментом и подготовку информации для формирования отчетности. Благодаря модернизации время анализа данных, а также время подготовки отчетности сократится примерно на 30%.

В рамках модернизации были обеспечены возможности анализа учетной информации по основным типам сделок не только для целей управленческой отчетности, но и для целей пруденциальной, финансовой и бизнес-отчетности, отчетности по контролю операционных рисков. Благодаря модернизации появилась возможность оперативного расчета финансового результата по сделке, а также возможность для анализа сделочной информации.

«В рамках технологической трансформации ВТБ дорабатывает и улучшает решения на базе целевого стека архитектуры. Это позволяет существенно повысить эффективность бизнес – процессов и высвободить ресурсы финансового департамента для решения интересных аналитических задач по управлению и анализу бизнеса на основе сделочной модели», - заявил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем - вице-президент ВТБ Никита Рыбченко.

«Управление и анализ бизнес-операций на основе сделок – критически важная для банка задача, которая требует интеграции данных из большого количества профильных систем и возможности их оперативной обработки для целей динамического анализа. Без таких инструментов невозможно устойчивое развитие современного банка», - отметила руководитель управления отчетности и финансовых данных финансового департамента - вице-президент ВТБ Наталья Сурова.

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