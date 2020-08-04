ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA

ВТБ запустил расчет заработной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших проектов автоматизации управления персоналом в России.

В платформе SАР HANA используются in-memory технологии, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени и существенно повысить скорость вычислений. Внедрение позволит вывести из эксплуатации две исторические ИТ-системы кадрового учета с различными процессами.

На данный момент в банке реализован первый этап, в рамках которого внедрены ИТ модули системы расчета заработной платы, кадрового администрирования, планирования и учета рабочего времени.

«Цифровое решение для расчета заработной платы на платформе SAP HANA позволяет существенно снизить нагрузку на персонал за счет автоматизации обязательных рутинных процессов. Кроме того, новая система повышает точность и корректность расчетов. Она позволяет осуществлять оперативные расчеты на основе первичных данных из автоматизированных модулей, а также упрощает процедуры по сбору и обработке данных для расчета заработной платы и подготовки обязательной отчетности. В результате внедрение данного решения позволяет нам снизить расходы, операционные риски и оптимизировать трудозатраты, а у наших специалистов появится время для решения более сложных задач», - отметил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

До конца года планируется реализовать второй этап, который включает в себя полную автоматизацию сервисов самообслуживания для сотрудников банка, что позволит им пользоваться всеми кадровыми услугами без необходимости обращения в профильные подразделения банка и без использования бумаги.

«Успешный запуск проекта автоматизации HR-процессов в банке ВТБ стал важным шагом в развитии стратегического партнерства наших компаний. Это самый масштабный проект реализации подобного функционала на платформе SAP HANA в России. Хочу отметить профессионализм коллег из ВТБ, благодаря которым проект шел в русле лучших архитектурных рекомендаций от SAP. Выбранный ими подход поможет раскрыть весь потенциал решений SAP в области автоматизации управления персоналом», - сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

Руководитель департамента технологического развития общебанковских систем – вице-президент ВТБ Никита Рыбченко отметил: «Это уникальное внедрение по своему масштабу и сложности встраивания в архитектуру банка. Нам удалось значительно повысить эффективность процессов управления персоналом и в дальнейшем функционал платформы SAP HANA будет расширяться. Думаю, что цифровая трансформация ВТБ идет ускоренными темпами благодаря проектам такого уровня».