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Веткин Илья
|21.02.2025
|ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками 1
Веткин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыбченко Никита 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
|Армения - Республика 2298 1
|Индия - Bharat 5480 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
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