Решение ВТБ для ускорения финансовой отчетности стало победителем Национальной премии «Приоритет: Цифра 2023»

ВТБ стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра 2023» в номинации «Финансовые технологии» за разработку и внедрение собственного технологического решения для обработки информации и верификации качества данных, используемых для подготовки аналитической отчетности, — Портал интерактивной работы с сегментами (ПИРС). Разработка позволила банку на 30% сократить трудозатраты на обработку информации из первичных источников данных, в несколько раз уменьшить риск операционных ошибок при подготовке отчетности, а также минимизировать время ручной обработки данных.

Процедура корректировки исходных данных, необходимых для подготовки отчетности, сократилась в 10 раз — с нескольких суток до нескольких часов. Успеха в совершенствовании одной из важнейших категорий бизнес-процессов удалось достичь во многом благодаря тому, что ПИРС является собственной разработкой ВТБ. Реализация проекта — разработка решения и его внедрение — были завершены за 6 месяцев с соблюдением всех необходимых требований информационной безопасности.

Разработка ПИРС была выполнена по инициативе финансового департамента банка, для которого предельно важно иметь инструмент гибкого анализа данных и внесения в них точеных исправлений. Ключевой инновацией ПИРС стала двухсторонняя интеграция пользовательского интерфейса со слоем данных. Это дало возможность максимально сократить время цикла «анализ данных — исправление — запись в слой данных — возврат обновленных данных для продолжения анализа», что позволило значительно ускорить формирование отчетности.

«Подготовка, обработка, верификация и исправление данных является одним из ключевых этапов при подготовке отчетности. Новое решение оказалось настолько востребованным, что количество бизнес-пользователей за год эксплуатации возросло в 6 раз. Функциональность ПИРС активно развивается, на сегодняшний день в продуктивную эксплуатацию внедрен 16-й релиз», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Никита Рыбченко.

«Ценность данных, необходимых для составления финансовой отчетности, заключается, прежде всего, в их актуальности, полноте, корректности и доступности. Все эти характеристики предоставляет решение ПИРС. Мы как централизованная финансовая служба имеем возможность существенно быстрее анализировать данные, исправлять их и предоставлять пользователям для принятия бизнес-решений. Кроме того, ПИРС позволяет говорить об одних и тех же показателях с другими подразделениями банка», — подчеркнула руководитель управления отчетности и финансовых данных финансового департамента, вице-президент ВТБ Наталья Сурова.