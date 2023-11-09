ВТБ создал серверный облачный комплекс на базе собственной платформы VTB.Cloud

ВТБ создал программно-аппаратный комплекс для обеспечения работы виртуальных машин на базе платформы VTB.Cloud «Куб импортозамещения». Он построен на основе российских компонентов: серверы и память от компании и сетевые коммутаторы B4СOM, но на базе процессора с архитектурой x86. В ВТБ заверили, что устройство независимо от зарубежных технологий. Старт промышленного тиражирования устройства запланирован на начало 2024 г.

Технологическая независимость для ВТБ

ВТБ разработал серверный программно-аппаратный комплекс «Куб импортозамещения» для работы виртуальных машин на основе открытой платформы OpenStack VTB.Cloud.

Система, как заявляет банк, состоит из полностью импортозамещенных компонентов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне программного обеспечения (ПО). В банке утверждают, что устройство полностью независимо от зарубежных технологий и составляет основу ИТ-ландшафта ВТБ. VTB.Cloud предоставляет пользователям в режиме самообслуживания виртуальные машины на базе ОС Windows и Linux, платформы контейнеризации, выделенные серверы в облачной среде с копией прикладного ПО.



Аппаратная часть «Куба импортозамещения» состоит из серверов российской компании Yadro и телекоммуникационного оборудования «Бифорком Тек». Основой программной части продукта является российская операционная система Astra Linux и вышеупомянутая платформа VTB.Cloud, которая обеспечивает виртуализацию и «облачные» мощности для развертывания виртуальных машин.

Представители банка рассказали CNews, что «Куб импортозамещения» построен на основе стандартных компонентов, входящих в реестры Минпромторга и Минцифры: серверы Yadro Vegman R120 и R220 на основе процессоров архитектуры x86, сетевые коммутаторы B4СOM, память от производителя серверов.

Хоть ВТБ и называет устройство полностью российским, необходимо отметить, что процессоры архитектуры x86 не производятся в России.

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Каждая система включает в себя вычислительные узлы, узлы хранения, сетевые коммутаторы и ПО облачной платформы VTB.Cloud. На одном таком устройстве может работать от 3,5 тыс. до 5 тыс. виртуальных машин и храниться до 170 ТБ данных. Его потребляемая мощность при этом не превышает 16 кВт. Форм-фактор шкафа - 48U, сервера - стандартный.

Основной задачей «Куба» является обеспечение развертывания виртуальных машин. Программная часть отвечает за операции с данными: хранение, обработку, и др.

Где и в каких количествах собирают устройство

Пресс-служба ВТБ сообщила, что пока собрано несколько десятков таких устройств, а большая часть из них произведена в собственной лаборатории банка. «Старт промышленного тиражирования запланирован на начало 2024 г.: мы рассчитываем запустить в эксплуатацию сразу несколько сотен систем для внутренних потребностей ВТБ», - заявил представитель компании.

По его словам, использование таких «Кубов» позволяет значительно сократить время запуска мощностей и избежать потерь на исправление ошибок сборки и коммутации. «Кроме того, это снимает многие риски эксплуатации, связанные с уходом иностранных вендоров, так как система - полностью российская», - подытожили в пресс-службе банка.

ВТБ и импортозамещение

Компания продолжает работу по миграции информационных систем из центров обработки данных (ЦОД) предыдущего поколения на целевую конфигурацию ЦОД. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счету ЦОД. В планах до конца 2024 г. заместить еще два нецелевых центра. В рамках реализации программы по импортозамещению доля прикладных автоматизированных систем ВТБ, независимых от зарубежных технологий, уже достигла 70%. Также ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик сказал, что уже сейчас на таких устройствах в центрах обработки данных (ЦОД) ВТБ работает более 70% наших систем, а в следующем году этот показатель приблизится к 100%.