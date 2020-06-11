ВТБ направит более половины ИТ-бюджета на решение кадрового вопроса

Кадровая «воронка»

ВТБ официально объявил о планах по значительному наращиванию расходов на поддержку и развитие своих ИТ-специалистов. Уже к 2022 г. эта статья превысит 50% от всего ИТ-бюджета ВТБ, рассказали CNews в пресс-службе организации.

В настоящее время в штате ВТБ трудится примерно 4,5 тыс. ИТ-специалистов, при этом темпы найма новых работников этого сектора составляют примерно 400 сотрудников ежеквартально. До конца 2020 г. в ВТБ планируется нарастить численность ИТ-персонала на 20% до почти 5,4 тыс. человек.

«Целью реализации стратегии трансформации ВТБ на новой цифровой основе является 100-процентная доступность финансовых услуг для клиентов ВТБ в режиме онлайн, — сказал зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. — Основой цифровой трансформации является работа команды, поэтому ВТБ уделяет и продолжит уделять особое внимание подбору, сохранению и развитию сотрудников ИТ-блока».

В середине апреля 2020 г. CNews сообщил о том, что с декабря 2019 г. по март 2020 г. ВТБ покинуло несколько высокопоставленных ИТ-руководителей. Так, заместитель руководителя ИТ-департамента ВТБ Андрей Овсянников покинул банк в конце 2019 г. На рубеже марта-апреля 2020 г. свой пост оставила директор по цифровой трансформации ВТБ Наталья Роменская.

Источник CNews, знакомый с обстановкой в ИТ-блоке ВТБ, сообщил, что причиной ухода Андрея Овсянникова могло стать несогласие с политикой его непосредственного руководителя, Вадима Кулика, который в начале сентября 2019 г. заменил на посту куратора ИТ в ВТБ Ольгу Дергунову.

По словам источника, с декабря 2019 г. по март 2020 г. банк покинул весь руководящий состав блока разработки — начальники управлений, которые выстраивали новую модель разработки и внедрения ИТ-систем. В общей сложности банк покинули как минимум четыре ключевые фигуры блока; две из них — уровня Овсянникова, отметил источник.

Коронавирус как драйвер роста спроса на ИТ-специалистов

В конце мая 2020 г. Вадим Кулик в интервью агентству «Интерфакс» сообщил о том, что общий ИТ-бюджет ВТБ до 2022 г. составляет 180 млрд руб. «За периметр» суммы выходить не планируется, отметил Кулик, однако работа в условиях пандемии коронавируса потребовала перераспределения затрат внутри ИТ-бюджета.

Вадим Кулик, зампредседателя правления ВТБ

Например, при переводе сотрудников на удаленную работу пришлось раздать за две недели 7 тыс. ноутбуков, хотя в «нормальной жизни» выдавали бы примерно 2 тыс., и постепенно. Шестикратное увеличение удаленных рабочих место в компании — с 4 до 24 тыс., потребовало быстрого изменения ИТ-инфраструктуры банка в части наращивания мощностей ЦОДов и 10-кратного увеличения пропускной способности каналов связи.

Вадим Кулик также отметил, что коронавирус лишь ускорил процессы цифровизации бизнеса, «вынудив банки быстрее внедрять продукты, которые не требуют от клиентов похода в офис». По его словам, из-за пандемии в ВТБ уже внедрен ряд решений в области ИТ, запуск которых был запланирован на конец года или на следующий год.

Вадим Кулик также отметил, в настоящее время в штате ВТБ трудится 715 ИТ-разработчиков, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 г. По его словам, с ВТБ работают почти все компании-разработчики и поставщики ПО для банковского рынка.

Для привлечения новых ИТ-сотрудников ВТБ использует штатных рекрутеров, профильные HR-агентства и собственные каналы — такие как сбор резюме по рекомендациям от сотрудников, в том числе на перспективу без наличия открытых вакансий — Friends&Family. В процессе найма в компании также используется новый инструмент «HR-cтартапы» для просмотра кода, который написал кандидат.

ВТБ практикует совместные с российскими вендорами программы обучения ИТ-персонала. Во второй половине 2020 г. ВТБ также планирует привлекать молодых ИТ-специалистов по программам оплачиваемой стажировки.

В конце 2019 г. ВТБ в рамках стратегии развития запустил программу «600 дней», нацеленную на ускорение цифровизации продуктов и каналов взаимодействия с клиентами. В конце мая 2020 г. в рамках развития 600-дневной программы ВТБ дополнительно объявил о повышенном интересе к найму новых сотрудников на вакансии в бизнес-линиях «Розница» и «Средний и малый бизнес».

Изначально одним из пунктов программы стал план найма более 800 специалистов для формирования порядка 300 кросс-функциональных команд, структурированных по бизнес-направлениям и обеспечивающих связь между всеми элементами цикла разработки и совершенствования цифровых продуктов компании — таких как обновления мобильного банка для розничных клиентов, создание новых инструментов развития продаж, оптимизация бизнес-процессов, актуализация программ лояльности банка.

Глава департамента по работе с персоналом, старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков отметил в этой связи: «Нам еще предстоит много интересной работы по дальнейшей трансформации нашей бизнес-модели для достижения поставленных в стратегии амбициозных целей. Для этого мы должны обеспечить дальнейший приток в банк специалистов с необходимыми компетенциями. Например, в банке открыт набор на такие вакансии как UX/UI дизайнер, продуктолог (CJE), владелец продукта (PO) и другие».

Стратегия цифровизации бизнеса ВТБ

Стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 гг., утвержденная набсоветом ВТБ 23 апреля 2019 г., подразумевает планомерный рост инвестиций на цифровизацию и развитие ИТ-направления. В частности, в ВТБ в рамках реализации стратегии к 2022 г. запланирован рост доли затрат на ИТ до 19% с 15% в 2019 г.

ВТБ ставит своей целью стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству клиентских путей.

Стратегия цифровизации бизнес-решений ВТБ

В рамках стратегии, направленной на персонализацию взаимодействия с клиентами через наиболее удобные для них каналы, запланировано внедрение решений на базе аналитики данных и моделирования, а также увеличение доли цифровых каналов. Так, к концу 2022 г. запланирован перевод более 50% продаж в полностью цифровой вид без визита клиента в отделение; более 80% сервисных операций будут переведены в дистанционные каналы, 100% продуктов будут доступны в электронных каналах.

Цифровизация самой компании подразумевает переход на 100% безбумажный внутренний документооборот с максимальным переводом взаимодействия с внешними контрагентами в электронный вид.