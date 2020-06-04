ВТБ открыл набор на оплачиваемую стажировку для ИТ-специалистов

ВТБ открыл прием заявок на участие в программе «IT юниор» – оплачиваемой полугодовой стажировке. Участникам программы будут предложены вакансии по направлениям: системная аналитика; разработка – Java, Java Script, мобильная разработка; администрирование и поддержка баз данных и ПО; сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем; тестирование; бизнес-аналитика; DevOps.

Участие в отборе на стажировку могут принять выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 гг. Прием заявок продлится до 23 июня включительно.

Стажировка будет проходить в Москве, начнется в сентябре, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю.

«ВТБ в рамках реализации стратегии трансформации на новой цифровой основе активно привлекает ИТ-специалистов. Стажировка – один из основных способов привлечения амбициозных и готовых к решению наших глобальных задач сотрудников. Такая программа проходит в ВТБ во второй раз, в прошлом году конкурс на участие в "IT юниор" составлял 34 человека на место», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, отметив, что по итогам программы 2019 г. более 60% стажеров перешли в штат ИТ-подразделений и успешно работают в командах.