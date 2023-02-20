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Интерактивные доски под ОС Astra Linux — российские технологии для образования и бизнеса

ГК «Астра» и компания EliteBoard, выпускающая под одноименным брендом профессиональные интерактивные устройства, дисплеи, телевизоры и другое оборудование, сообщают об успешной сертификации интерактивных досок EliteBoard WR-83A24 и WR-84A24 с диагональю 83 и 84 дюйма в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Эксперты провели комплекс испытаний совместного решения и убедились, что устройства EliteBoard стабильно и корректно работают на российской платформе, и пользователям доступен весь их функционал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Интерактивные доски EliteBoard позиционируются производителем как универсальное решение для образования и бизнеса. Устройства поддерживают до 24 одновременных касаний и управление жестами, на них можно писать пальцами или стилусом. Доски поставляются вместе с ПО для коллективной работы, создания и проведения уроков и презентаций, совместимы с различными сторонними программами для обучения и в большинстве случаев не требуют установки дополнительных драйверов.

«Сегодня ситуация на рынке стала меняться, открывая большие перспективы отечественным продуктам. Надеемся, что интерактивное оборудование EliteBoard, совместимое с российским ПО, станет еще более востребованным в ближайшие годы. А мы постараемся поддерживать уровень производства качественного интерактивного оборудования по доступной цене», — сказал Николай Щербак, менеджер по развитию EliteBoard.

«На протяжении прошлого года мы отмечали значительный рост спроса на импортонезависимые технологии во всех отраслях, включая образовательную сферу, и эта тенденция сохраняется. Миграция на ОС Astra Linux и другие российские программные и аппаратные средства началась несколько лет назад, и сейчас многие организации успели на практике убедиться в качестве и стабильности отечественных продуктов. Мы постоянно работаем над расширением экосистемы софта и «железа», совместимого с нашей платформой, и сейчас вместе с коллегами из EliteBoard рады представить удобное, актуальное и надежное комплексное решение для образования и бизнеса», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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Безопасность

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

EliteBoard – российский производитель профессионального AV и мультимедийного оборудования, а также систем Digital Signage. Ассортимент EliteBoard включает решения для домашнего и коммерческого использования, госструктур, сфер образования и транспорта. В продуктовом портфеле компании тонкошовные профессиональные дисплеи для видеостен, дисплеи для систем Digital Signage, интерактивные панели и доски, телевизоры Smart TV, LED-экраны, а также LED-мониторы для ПК. Компания располагает технической лабораторией, фирменным демозалом и собственным учебным центром. Имеется сеть региональных партнеров и 50 авторизованных сервис-центров в России, Белоруссии и Казахстане.

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