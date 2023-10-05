ОС «Альт образование» совместима с интерактивной панелью EliteBoard — учиться станет еще интереснее

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционной системы «Альт Образование» 10 на платформе х86-64 с интерактивной 75-дюймовой панелью EliteBoard LR-75UL2IB5, выпускаемой компанией EliteBoard. В ходе тестирования продемонстрировано, что панель корректно работает в полном объеме ее функционала, а пользователям доступен весь спектр возможностей ОС «Альт образование 10». об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт образование» 10 — операционная система для образовательных организаций — от детского сада до вуза. Содержит ПО для организации учебного процесса, некоторые программы для обучения по предметам, в том числе для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по информатике, а также приложения для работы с интерактивным оборудованием (панели, экраны, клавиатуры и пр.).

«Операционная система позволяет создавать рабочие места для всех участников учебного процесса — учеников, студентов, преподавателей, деканов, и осуществлять интеграцию рабочих мест учащихся и преподавателей. Такой диапазон применения обусловлен множеством опций по настройке ОС и большим набором специальных программ», — сказал Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

Другие возможности ОС — централизованное управление учебным классом, массовая установка (автоматизированное развертывание ОС), поддержка гостевых сеансов, работа в смешанной сети, когда работают под единым управлением и унаследованные системы на Windows, и системы на Linux, установка сервера видеоконференций (на базе Jitsi-Meet), совместимость с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО.

Панель EliteBoard LR-75UL2IB5 — это интерактивный комплекс со встроенным OPS — компьютером (Open Pluggable Specification — открытый стандарт сопряжения устройства видео-выхода и компьютера), разработанный в соответствии с требованиями Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование». Интерактивный комплекс поставляется вместе с ПО для коллективной работы, создания и проведения уроков и презентаций, интегрированной 4K-видеокамерой со встроенными микрофонами, и обладает широкими коммуникационными возможностями.

«Российский рынок принципиально и необратимо изменился, открывая большие возможности востребованным российским решениям. Уверены, что интерактивное оборудование EliteBoard, совместимое с ведущей российской операционной системой «Альт образование» 10, станет базисом для развития сектора цифрового образования. Компания EliteBoard продолжит работу по интенсивному развитию интерактивных решений, совместимых с ОС «Альт», повышая уровень производства высокотехнологичного и доступного оборудования», — отметил Николай Щербак, менеджер по развитию бизнеса EliteBoard.

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«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

EliteBoard – российский производитель профессионального дисплейного мультимедийного оборудования, а также систем Digital Signage. Ассортимент EliteBoard включает решения для домашнего и коммерческого использования, госструктур, сфер образования и транспорта. В продуктовом портфеле компании тонкошовные профессиональные дисплеи для видеостен, дисплеи для систем Digital Signage, интерактивные панели и доски, LED-экраны и системы All-in-one, а также LED-мониторы для ПК и телевизоры. Компания располагает технической лабораторией, демозалом и собственным учебным центром. Имеется сеть региональных партнеров и более 50 авторизованных сервис-центров в России, Белоруссии и Казахстане.