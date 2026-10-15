Merlion и EliteBoard подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и EliteBoard, российский производитель профессиональных LCD-дисплеев, LED-экранов, ВКС-терминалов и программного обеспечения Digital Signage для управления контентом, объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения. Об этом CNews сообщил представитель Merlion.

В Merlion оценивают, что объём рынка коммерческих дисплеев в России в 2025 г. превысил 20 млрд руб. и имеет хороший потенциал роста.

Компания EliteBoard присутствует на российском рынке с 2014 г. Продукция изготавливается на высокотехнологичных производствах, коммерческие серии сертифицированы по ISO 9001. Дисплеи для видеостен и информационные дисплеи имеют подтвержденные записи в реестре Минпромторга.

Продуктовый портфель EliteBoard включает:

Профессиональные информационные дисплеи для систем Digital Signage – круглосуточная работа 24/7, высокий ресурс наработки на отказ.

Тонкошовные дисплеи для видеостен – создание видеоинсталляций любого масштаба.

Интерактивные дисплеи – как инфракрасная, так и ёмкостная технология, поддержка всех востребованных операционных систем.

LED-экраны и LED All-in-One – монобрендовые решения с собственными приёмными картами и управляющими контроллерами.

ВКС-терминалы – для систем защищенной видеоконференцсвязи;

Программное обеспечение Digital Signage – Script – собственная платформа для управления дисплеями и контентом.

Оборудование EliteBoard применяется в коммерческом секторе, государственных учреждениях, образовании, на транспорте, объектах культуры и развлечений, в HoReCa, рекламных и медиаагентствах, ритейле, спортивных объектах, банках, автодилерских центрах, медицинских учреждениях и выставочных комплексах, отмечают в Merlion.

Для реселлеров и системных интеграторов партнёрство двух компаний открывает доступ к полному модельному ряду профессионального дисплейного оборудования. Партнёры получают отгрузку со складов Merlion по всей России, инструменты проектного ценообразования, предпродажную техническую поддержку и маркетинговые сервисы.

Корпоративные заказчики и госсектор через системных интеграторов получат возможность оснащения своих объектов «под ключ»: от управляемых парков информационных дисплеев до полномасштабных видеостен и LED-экранов. Оборудование российского производства упрощает прохождение процедур закупок и соответствует требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Для вендора сотрудничество означает существенное расширение каналов сбыта, включая доступ к проектным поставкам оборудования для ИТ-ландшафта организаций любого масштаба.

Павел Курдюков, директор департамента закупок «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion, сказал: «Профессиональные панели российского производства востребованы в различных секторах экономики. Вместе с партнерами мы видим устойчивый спрос со стороны ритейла, образования, госсектора и корпоративных заказчиков – и этот спрос требует надёжного предложения. EliteBoard – пример компании, которая не просто собирает оборудование, но и разрабатывает собственное программное обеспечение, контролирует полный цикл производства и имеет подтверждённый статус российского производителя. Для наших партнёров это означает: качественный продукт, короткие сроки поставки и полноценная техническая поддержка на территории России».

Людмила Маланичева, директор по развитию бизнеса EliteBoard, сказала: «Подписание дистрибьюторского соглашения с Merlion – стратегический шаг для EliteBoard. За последние годы мы существенно расширили продуктовый портфель: запустили монобрендовую серию LED-экранов с собственными контроллерами, обновили линейки интерактивных и информационных дисплеев, развиваем платформу Script для управления контентом. Но масштабировать присутствие на рынке невозможно без развития дистрибьюторского канала. Мы уверены, что сотрудничество с таким сильным партнером, как Merlion, позволит нам выйти на новый уровень доступности нашей продукции для интеграторов и заказчиков по всей стране».