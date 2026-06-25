«Кит-системс» оборудовала конференц-зал НЭВЗ

Системный интегратор «Кит-системс» объявил о завершении проекта внедрения многофункционального мультимедийного комплекса на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Предприятие НЭВЗ входит в состав ТМХ, занимается производством магистральных грузовых, пассажирских и промышленных электровозов.

Перед компанией «Кит-системс» стояла задача оснастить конференц-зал центрального офиса современной системой видеоконференцсвязи для проведения мероприятий с участием головной организации, а также многочисленных партнеров, поставщиков и заказчиков со всей страны.

Команда интегратора проанализировала функциональные и технологические требования к системе и реализовала наиболее полно им отвечающий технический проект. Решение объединило подсистемы управления, визуализации контента, озвучивания помещения, а также систему AV-коммутации и бесперебойного электропитания. В рамках проекта выполнена тонкая настройка системы управления комплексом, произведены все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы, разработаны пакеты проектной и исполнительной документации.

Основу решения составил центральный блок дискуссионной системы Televic D-Cerno CUR, сочетающий возможности быстрой настройки и записи с простой интеграцией с системами других производителей. Встроенные технологии упрощают интеграцию устройства в сложившуюся ИТ-инфраструктуру компании и организацию телеконференций пользователями. Запись совещаний при этом включается одним нажатием соответствующей кнопки на центральном блоке управления.

Система видеоотображения построена на базе мультиоконного процессора Kramer MV-4X, поддерживающего одновременный вывод на экран до четырех изображений в различных конфигурациях, и видеостены формата 3х3 из профессиональных тонкошовных дисплеев EliteBoard. Для удобства восприятия контента изображение дублируется на персональные дисплеи, установленные на столах участников дискуссии. Беспроводную демонстрацию презентаций и совместную работу с изображениями обеспечивает интерактивная система Kramer VIA Connect2.

Озвучивание помещения обеспечивает аудиопроцессор Biamp Tesira FORTE AVB VT4, работающий в паре с четырёхканальным усилителем мощности Audac EPA254. Эта DSP-аудиоплатформа объединяет в одном устройстве технологии IP-телефонии, POTS и передачи звука по USB, позволяя выбирать оптимальный способ проведения телеконференций. Все компоненты решения тесно интегрированы между собой системой аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация). Централизованное управление комплексом и модерация конференций производится посредством сенсорной панели управления Kramer KT-1010.

«Машиностроительная группа компаний ТМХ реализует глобальный тренд на цифровизацию коммуникаций, последовательно расширяя применение мультимедийных технологий в бизнес-процессах своих предприятий. Очередным шагом на этом пути стало решение, реализованное нашей командой в Новочеркасском электровозостроительном заводе, – отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Система построена на базе апробированных AV-компонентов, соответствующих отраслевым стандартам и требованиям заказчика. Благодаря простому и понятному интерфейсу панели управления организация телеконференций не потребует от пользователей специальной подготовки. А мы со своей стороны готовы обеспечить ее профессиональный сервис и техническую поддержку».