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EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен

Компания EliteBoard, производитель профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium.

Серия Standard представляет собой базовую бюджетную линейку дисплеев с диагоналями 49 и 55 дюймов, суммарной толщиной рамок 3,5 мм, всем необходимым функционалом для формирования видеостены и официальной гарантией.

Серия Advanced ― самая популярная высокотехнологичная линейка с диагоналями 49 и 55 дюймов. В обновленной серии появилась модель с диагональю 65 дюймов. Это уникальная в своем роде модель с физическим разрешением 4K и результирующим разрешением 8K, имеющая USB-порт для обновления программного обеспечения.

Все устройства серии имеют матовую поверхность экрана с толщиной рамок 3,5 мм, предварительной заводской калибровкой и официальной гарантией.

Серия Premium ― флагманская линейка дисплеев с диагоналями 49 и 55 дюймов, суммарной толщиной рамок 0,88, 1,8 и 3,5 мм, прямой светодиодной интеллектуальной подсветкой, проходным сигналом 4K@60Гц, сетевым интерфейсом, возможностью калибровки внешним устройством, а также официальной гарантией.

В дисплеях используются исключительно матрицы LG и BOE. Вся партия товара прошла дополнительный контроль качества по 27 ключевым пунктам с привлечением международных экспертов. ЖК-дисплеи EliteBoard имеют официальную гарантию, которая действует на территории России, Беларуси и Казахстана.

По итогам II квартала 2021 г. компания EliteBoard заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых ЖК-дисплеев для видеостен на российском рынке по исследованиям аналитической компании ITResearch, уступив LG, Samsung и NEC. Помимо дисплеев для видеостен EliteBoard производит интерактивные панели и доски, комплексные решения Digital Signage, телевизоры SMART PRO, а также кастомизированные дисплейные решения под запросы заказчиков.

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