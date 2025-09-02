Разделы

IRI Consultants


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями 1
11.01.2022 Google ведет хитрую секретную кампанию давления на работников, чтобы не пустить их в профсоюзы 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
03.12.2020 Google развернул незаконную слежку за сотрудниками, чтобы их увольнять 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IRI Consultants и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12070 3
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
Samsung Electronics 10481 1
Alphabet 142 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 70 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3635 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 957 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3684 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 1
Торговля - Мерчандайзинг - Merchandising 25 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2298 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2292 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 305 1
Вентилятор - Fan 1015 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1237 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1073 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1895 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3440 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 535 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1785 1
Accelerometer - Акселерометр 377 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1544 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4748 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12772 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Google Project Vivian 1 1
SAS ViViAN 3 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 58 1
Samsung Galaxy 980 1
Google Dragonfly 32 1
Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 3
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 3
Claire Stapleton - Клэр Степлтон 5 2
Rivers Rebecca - Риверс Ребекка 3 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
LaJeunesse Ross - ЛаЖенесс Росс 3 1
Белоусов Александр 14 1
Brown Danielle - Браун Даниэль 1 1
Pfyl Michael - Пфил Майкл 1 1
Silverstein Kara - Сильверстайн Кара 1 1
Waldman Sophie - Уолдман Софи 2 1
Duke Paul - Дюк Пол 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 562 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 1
Швеция - Королевство 3657 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Германия - Федеративная Республика 12850 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5375 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8142 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2638 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 182 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1252 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 60 1
Профсоюз - Профессиональный союз 273 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7203 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 535 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2865 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10347 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 1
The Guardian - Британская газета 376 2
The Verge - Издание 584 2
Wired - Издание 239 1
NYT - The New York Times 1079 1
NYU - AI Now Institute at New York University 3 1
